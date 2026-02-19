IMSS reporta 80% de sobrevida en cáncer infantil y fortalece red OncoCREAN

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) inauguró la Sexta Reunión Nacional OncoCREAN “Oportunidad en el diagnóstico. Tiempos de Espera, Medicina de Precisión y Trasplante en la Atención de la Niña y el Niño con Cáncer”, un espacio académico que reúne a especialistas nacionales e internacionales para fortalecer la atención integral del cáncer infantil.

Las actividades se realizan los días 19 y 20 de febrero en la sede de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), donde se analizan estrategias para mejorar el diagnóstico oportuno, reducir tiempos de espera, impulsar la medicina de precisión y ampliar el acceso a trasplantes.

La presidenta honoraria del Voluntariado IMSS, Alejandra Aburto, en representación del director general Zoé Robledo, destacó la labor de casi 2 mil 400 voluntarias que apoyan a pacientes y familias en todo el país.

“Es una felicidad que el doctor Enrique López Aguilar nos dé la oportunidad de trabajar y poner un granito de arena, porque creemos en este programa”, expresó, al subrayar que OncoCREAN permite sumar esfuerzos para acercar esperanza y acompañamiento en cada etapa del tratamiento.

Por su parte, el titular de la Coordinación de Atención Oncológica del IMSS, Javier Enrique López Aguilar, informó que México ha alcanzado una tasa de sobrevida del 80 por ciento en cáncer infantil, resultado de la consolidación de la red OncoCREAN, la descentralización de servicios y el uso de telemedicina con más de 230 sesiones semanales.

Señaló que el reto inmediato es implementar la medicina de precisión en los 36 centros OncoCREAN del país, a fin de garantizar diagnósticos específicos y terapias dirigidas que optimicen resultados clínicos.

El titular de la Unidad de Derechos Humanos del IMSS, Jorge Armando Marengo Camacho, recordó que desde 2020 se han realizado 188 sesiones con madres y padres de pacientes, alcanzando 805 acuerdos y atendiendo más de 4 mil 638 solicitudes.

A su vez, el subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Ramiro López Elizalde, afirmó que la política pública en cáncer infantil “es una decisión moral y no administrativa”, y destacó que los OncoCREAN representan más que infraestructura, al garantizar diagnósticos oportunos y tratamientos inmediatos.

El secretario general de la CISS, José Pedro Kumamoto Aguilar, resaltó que la red de 36 centros atiende a más de 5 mil 200 menores con cáncer en todo el país y ha alcanzado estándares comparables con países de altos ingresos.

En tanto, el director del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, Emanuel Dantas, señaló que cada año se diagnostican cerca de 400 mil casos de cáncer infantil en el mundo y alrededor de 30 mil en América Latina y el Caribe, lo que convierte esta enfermedad en uno de los mayores retos de salud pública.

La secretaria de Salud del Estado de México, Macarena Montoya Olvera, subrayó que la red OncoCREAN permite eliminar barreras y evitar traslados prolongados, al acercar diagnósticos y tratamientos especializados a las entidades federativas.

Finalmente, la directora del Hospital Infantil Teletón de Oncología, Lourdes Vega Vega, reconoció que los convenios con el IMSS han permitido salvar vidas, evitar amputaciones y avanzar en biología molecular.

La Sexta Reunión Nacional OncoCREAN abordará durante dos días los principales retos y oportunidades para transformar la atención del cáncer infantil en México, con énfasis en diagnósticos oportunos, reducción de tiempos de espera y acceso a terapias innovadoras.

