Bashar Al Assad, expresidente de Siria, es condenado a muerte: ¿dónde está?

En una noticia que conmocionó a Medio Oriente y la prensa internacional, el expresidente de Siria, Bashar al-Assad fue condenado a muerte, acusado de perpetrar asesinatos premeditados, tortura, detenciones arbitrarias y crímenes de guerra durante la guerra civil que inició en su país en 2011, resultado de la llamada Primavera Árabe.

La sentencia fue emitida este martes por el Cuarto Tribunal Penal de Damasco, tras un proceso judicial de casi cuatro meses, y representa la primera condena dictada en Siria contra quien fue presidente de 2000 a 2024, cuando fue derrocado por una ofensiva islamista.

Bashar al-Assad, expresidente de Siria, en fotografía de archivo. ı Foto: Reuters

Al-Assad huyó del país en 2024 tras ser derrocado, por lo que desde hace casi dos años no se encuentra en Siria, y su condena fue emitida en ausencia. Entonces, ¿dónde está el expresidente sirio?

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¿Dónde está Bashar al-Assad, condenado a muerte por abusos en la guerra civil siria?

Bashar al-Assad gobernó Siria de 2000 a 2024, cuando fue derrocado. Fue el representante del gobierno sirio durante la guerra civil de ese país, que duró de 2011 a 2024, y que terminó justamente con su derrocamiento y posterior huida.

Pero, ¿a dónde huyó al-Assar? De acuerdo con información recuperada por agencias internacionales como Reuters, Europa Press y The Associated Press, el expresidente sirio huyó junto con su familia a Rusia, donde recibió “asilo político”.

Bashar al-Assad, expresidente de Siria, en fotografía de archivo. ı Foto: Reuters

En su momento se reportó que Bashar al-Assad huyó hacia Moscú, aunque se desconoce si permanece en la capital del país euro-asiático.

Las nuevas autoridades sirias han solicitado a Rusia que entregue a Bashar al-Assad para que enfrente la justicia en Siria. Hasta el momento, se desconoce la postura del gobierno ruso.

¿Por qué Bashar al-Assad fue condenado a muerte?

De acuerdo con información recogida por agencias internacionales, Bashar al-Assad fue condenado a muerte por asesinatos premeditados, tortura, detenciones arbitrarias y crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil.

Bashar al-Assad, en un espectacular, en Siria, poco después de su derrocamiento. ı Foto: Reuters

Fakhareddine al-Aryan, juez del Cuarto Tribunal Penal de Damasco, afirmó que al-Assad utilizó instituciones y agencias estatales para cometer crímenes de guerra y de lesa humanidad durante el citado conflicto.

Incluso, otros exfuncionarios de Siria también fueron condenados a la misma pena, entre ellos Maher al-Assad, hermano de Bashar y comandante de la Cuarta División Acorazada.

Maher fue señalado durante el conflicto como una de las principales figuras de la represión y, según activistas de la oposición, su división estuvo involucrada en asesinatos, torturas, extorsión, narcotráfico y la operación de centros de detención.

Un soldado del grupo Hayat Tahrir al-Sham frente a un espectacular con el rostro de Bashar al-Assad. ı Foto: Reuters

También fue condenado a muerte Atef Najib, primo de Bashar al-Asad y antiguo jefe de Seguridad Política en la provincia de Daraa. Najib fue el único de los acusados que compareció personalmente ante el tribunal. Fue detenido por las autoridades sirias a comienzos de 2025 y permaneció en una jaula durante la lectura de la sentencia.

Con información de Reuters, Europa Press y The Associated Press.

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