Operación Hawkeye Strike

EU ataca al Estado Islámico en Siria en respuesta a la muerte de tres estadounidenses

Estados Unidos lanzó este sábado un ataque contra el Estado Islámico a casi un mes del atentado en Palmira en el que murieron tres estadounidenses

Estados Unidos ataca al Estado Islámico e Siria. Foto: X, @CENTCOM
Estados Unidos lanzó este sábado un ataque contra múltiples objetivos del Estado Islámico (ISIS, por su sigla en inglés) en Siria, en respuesta a un atentado en Palmira que el pasado 13 de diciembre dejó tres estadounidenses muertos.

De acuerdo con el Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM), la Operación Hawkeye Strike inició a las 11:30 horas —tiempo del centro de México—, y fue dirigida por el presidente Donald Trump.

A través de la red social X, el CENTCOM explicó que la ofensiva alcanzó objetivos en toda Siria, y aunque no precisó el saldo de la operación, advirtió que en caso de más atentados contra combatientes estadounidenses, “los encontraremos y los mataremos en cualquier parte del mundo, sin importar cuánto intenten evadir la justicia”.

El 13 de diciembre, un presunto militante del Estado Islámico emboscó y mató a tres estadounidenses, entre ellos dos soldados y un civil, en lo que el Comando Central calificó como un “mortífero ataque”.

