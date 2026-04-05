Papa León XIV llama a líderes mundiales a deponer las armas y optar por el diálogo

Fieles ondean una bandera de Ucrania frente al papa León XIV, mientras recorre la plaza del Vaticano.

El Papa León XIV, en su primera celebración de Pascua, hizo un llamado directo a los líderes políticos y militares a poner fin a las guerras, anteponer la paz sobre el conflicto y abandonar toda aspiración de dominio o conquista.

Desde el balcón central de la Basílica de San Pedro, ante miles de fieles congregados en la plaza vaticana, el pontífice pidió a quienes tienen capacidad de iniciar conflictos que elijan la vía del entendimiento.

León XIV encabezó su primera misa de Pascua en la Plaza de San Pedro con un llamado global a la paz. ı Foto: Reuters

“Que quienes tienen armas las depongan” y “que quienes tienen el poder de desatar guerras elijan la paz”, expresó durante la tradicional bendición Urbi et Orbi, en declaraciones recogidas por agencias internacionales.

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En su mensaje, León XIV evitó mencionar por nombre conflictos específicos, aunque su pronunciamiento se produjo en medio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, así como de la ofensiva rusa en Ucrania.

El pontífice insistió en que la paz no debe imponerse por la fuerza, sino construirse “mediante el diálogo”.

Pope Leo's Easter message:



"Let those who have weapons lay them down! Let those who have the power to unleash wars choose peace! Not a peace imposed by force, but through dialogue! Not with the desire to dominate others, but to encounter them!" pic.twitter.com/L4ohXpvzp7 — Vatican News (@VaticanNews) April 5, 2026

Asimismo, lamentó que la comunidad internacional se haya acostumbrado a la violencia y advirtió sobre la creciente indiferencia frente a la muerte, el odio y la división.

A propósito de la celebración religiosa, León XIV centró su homilía en el mensaje de esperanza y resurrección, al señalar que la Pascua representa una respuesta no violenta frente al mal y al sufrimiento.

También pidió a los fieles no permanecer indiferentes ante los abusos contra los más vulnerables, la devastación provocada por la guerra y el impacto social y económico de los conflictos.

Fieles se congregaron en el Vaticano mientras el pontífice pidió deponer las armas y privilegiar el diálogo. ı Foto: Reuters

Por otro lado, el pontífice anunció una vigilia de oración por la paz para el próximo 11 de abril en la basílica vaticana, como parte de las actividades posteriores a la Semana Santa.

Al respecto, las celebraciones de Pascua también estuvieron marcadas por un tono sobrio en otras regiones afectadas por la violencia.

En Jerusalén, las ceremonias en la iglesia del Santo Sepulcro se realizaron con restricciones de aforo debido a los ataques con misiles.

Mientras que en Teherán, la comunidad cristiana armenia celebró la fecha en medio de los bombardeos que se han registrado diariamente, en el marco del conflicto con Israel y Estados Unidos.

Con información de Reuters y Europa Press.

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