Papa León XIV presume la playera de México y con el número de un crack que jugará el Mundial 2026

El Papa León XIV posó con la playera de la Selección Mexicana a cinco días del inicio de la Copa del Mundo 2026, esto en un avión mientras realizaba un viaje que lo llevó de Roma a Madrid, en donde estará siete días como parte de una visita pastoral.

En la foto, que recorre las redes sociales, se ve al Obispo de Roma con la playera que México utilizará en el Mundial de Norteamérica. El jersey dice “León” y tiene el número ‘14′, dorsal que durante el certamen utilizará el delantero Armando La Hormiga González.

Durante el vuelo hacia España, el papa León XIV saludó a periodistas y ahí Valentina Alazraki le hizo la entrega de la playera de la selección de México con el nombre del Pontífice. #SábadosDeFORO con @karlaiberia | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en… pic.twitter.com/1BYZhVQ8aM — N+ FORO (@nmasforo) June 6, 2026

Su Santidad recibió la playera del Tricolor de manos de la corresponsal de N+, Valentina Alazraki. Tras el regalo el Sucesor de San Pedro comentó: “Deseo a todos una competición que ayude a fomentar la unidad en el mundo; de que veamos que el deporte puede unir a todos, con la disciplina, con el juego, pero sobre todo con la seriedad y el sacrificio”.

Esa playera es la misma que la Selección Mexicana utilizará en el debut de la Copa del Mundo 206 ante Sudáfrica el próximo 11 de junio. El cotejo es en la cancha del Estadio Azteca, que será el primer inmueble en la historia de la FIFA en recibir tres veces el duelo inaugural del certamen.

Los Reyes, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía, saludan a Su Santidad el Papa León XIV, a su llegada al Palacio Real de Madrid, donde tiene lugar la Ceremonia de Bienvenida ofrecida con motivo de su Visita a España.



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México gana en su último duelo antes del Mundial 2026

México terminó su preparación de cara al Mundial 2026 consiguiendo una victoria sobre Serbia por un marcador de 5-1, rompiendo una racha de 12 años sin poder ganar el encuentro previo a su debut en una Copa del Mundo. Los goles fueron obra de Johan Vásquez, Raúl Jiménez, Luis Chávez y autogol de Stefan Bukinac y Adem Avdic.

La última vez que la Selección Mexicana ganó antes de arrancar el torneo de la FIFA fue en 2010 con Javier Aguirre al frente y derrotaron a Tokio Verdy por electrónico de 2-1. Fue un gran resultado para el equipo del Vasco, que está listo para el arranque del Mundial.

México termina invicto su preparación durante los primeros seis meses del 2026 y debutará en la Copa del Mundo el próximo jueves 11 de junio ante Sudáfrica en la cancha del Estadio Azteca, un torneo que conforme se acerca ilusiona aún más a la afición mexicana de que el equipo de Javier Aguirre realice un buen trabajo.

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