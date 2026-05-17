Arquidiócesis llama a no normalizar desapariciones y pide acompañar a familias buscadoras

La Arquidiócesis Primada de México llamó este domingo a la sociedad a no normalizar las desapariciones en el país y pidió acompañar a las familias buscadoras frente al “abandono institucional”.

En su editorial Desde la Fe, la Iglesia católica consideró que “detrás de cada ficha de búsqueda hay una ausencia que duele todos los días”, y que las familias “viven atrapadas entre la esperanza y la incertidumbre”.

La Arquidiócesis Primada de México recordó que, recientemente, sostuvo un encuentro con representantes de colectivos de personas desaparecidas, quienes expusieron el desgaste emocional por las promesas incumplidas.

Aspecto de un memorial con las fotografías de personas desaparecidas ı Foto: Cuartoscuro

Durante la reunión pidieron a la Iglesia visibilizar la crisis de desapariciones y acompañar las acciones de búsqueda, pues, “muchas veces, además de cargar con la ausencia de un ser querido, deben enfrentar la indiferencia, el prejuicio y el abandono institucional", agregó.

“Las familias buscadoras realizan jornadas de búsqueda sin apoyo de las instituciones, arriesgando su vida y salud; sufren ansiedad, estrés, depresión, e inestabilidad económica. Nadie debería atravesar un dolor así“, sostuvo la Arquidiócesis.

Iglesia exige a las autoridades actuar ante desapariciones

Enfatizó que la respuesta no puede quedar en discursos o estrategias y que las autoridades deben actuar “con responsabilidad, eficacia y sensibilidad”, pues las familias requieren instituciones que escuchen e investiguen.

El medio católico planteó que el acompañamiento no corresponde sólo a las autoridades o a la Iglesia. También pidió a ciudadanos, vecinos y creyentes "no cerrar los ojos ante el sufrimiento ajeno" ni tratar las desapariciones como un hecho cotidiano.

También afirmó que cada imagen compartida en redes sociales, cada fotografía sostenida en una marcha y cada búsqueda en campo habla de una familia rota. “Hay dolores que una sociedad no puede permitirse normalizar. Las desapariciones en México son uno de ellos”, sostuvo.

Familiares de personas desaparecidas y activistas, en una marcha en Mazatlán. ı Foto: Cuartoscuro y especial

La Arquidiócesis apuntó que la esperanza de las familias buscadoras debe recibir respaldo comunitario y atención institucional. “Ninguno de ustedes desaparece del corazón de Dios”, expresó, al pedir que su exigencia de justicia no quede sola ante la indiferencia.

La publicación llamó a abrir espacios de escucha para las víctimas indirectas de desaparición y a sostener su reclamo. “Las familias buscadoras necesitan una sociedad que las escuche, las acompañe y no las deje solas”, concluyó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr