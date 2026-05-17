Martí Batres encabeza entrega de 423 constancias de finiquito de créditos FOVISSSTE en Mérida

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, encabezó la entrega de 423 constancias de finiquito a beneficiarios del Programa de Justicia Social del Fondo de la Vivienda (FOVISSSTE) en Mérida, Yucatán, quienes ahora serán dueños legítimos de su vivienda, después de enfrentarse a esquemas problemáticos para liquidar su deuda.

“Se les están condonando totalmente sus adeudos. Es una muy buena noticia. Y la mejor noticia no es que les demos una constancia, un papel, lo que estamos haciendo es entregándoles su vivienda, ese es el acto fundamental, porque para eso se hizo el FOVISSSTE, para entregar vivienda a las y los trabajadores del Estado”, expresó.

En el Centro Internacional de Congresos del Estado, Martí Batres destacó los casos de los siguientes beneficiarios: el pensionado Jacobo Santiago Hadad Vargas, a quien se le condonó un millón 22 mil pesos, después de pagar 860 mil para liquidar 426 mil; el pensionado Rafael Humberto González Cahluni, que recibió una quita de 688 mil 520 pesos, luego de abonar 511 mil para liquidar una deuda inicial de 316 mil 100; el de la trabajadora en activo Suemy María Novelo Carbunell, cuya condonación fue de 607 mil 615 pesos, después de pagar 468 mil 343 para liquidar 230 mil de deuda inicial.

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Martí Batres, director del ISSSTE, en Mérida, Yucatán. ı Foto: Cortesía

También el del derechohabiente Luis Andrés Muñoz Sandoval, a quien se le condonaron 552 mil 292 pesos, luego de abonar un millón 402 mil para terminar de pagar 700 mil de deuda; y el del trabajador Juan Neftaly Velázquez Chan, que pagó un millón 541 mil para liquidar una deuda de 769 mil y recibió una quita de 510 mil 246 pesos.

Finalmente, el director general del ISSSTE informó que este año en Yucatán, por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se construirán 10 consultorios y 10 Centros de Salud con Servicios Ampliados (CESSAS); se incorporaron 39 especialistas de alto nivel, principalmente en los hospitales regionales y en la Clínica Hospital (CH) de Susulá; también en 2025 se beneficiaron 13 unidades con el programa La Clínica es Nuestra y este año serán 15.

Por su parte, la vocal ejecutiva del FOVISSSTE, Jabnely Maldonado Meza, informó que la entrega de constancias de hoy se traduce en 55.7 millones de pesos de inversión realizada en quitas y condonaciones.

“Estamos aplicando de todas estas quitas, 57.7 millones de pesos en quitas, para otorgar seguridad jurídica a sus familias. Y la quita que el día de hoy otorgamos, la más alta, es de un millón 22 mil pesos”.

Martí Batres, director del ISSSTE, en Mérida, Yucatán. ı Foto: Cortesía

Agregó que con el Programa de Justicia Social serán beneficiadas 400 mil personas acreditadas de FOVISSSTE y el porcentaje de avance es del 80 por ciento, además de que el FOVISSSTE recuperó la atribución de construir vivienda y, en el marco del Programa de Vivienda para el Bienestar que lleva a cabo el Gobierno de México, se construirán 100 mil viviendas en todo el país.

“Como Fondo de la Vivienda de las y los trabajadores del ISSSTE, somos parte de uno de los programas sociales más importantes del Gobierno de México, que es el Programa Vivienda para el Bienestar. ¿Y en qué consiste este programa? En dar certeza jurídica a las familias de México a través de la escrituración, en las acciones de mejoramiento de vivienda y en la construcción de vivienda pues vamos a construir 100 mil viviendas para las y los trabajadores”, destacó.

En representación del gobernador de Yucatán, el jefe de Despacho del Gobernador, Javier Tonalli Ortiz Medina, reconoció el trabajo que han hecho en el Instituto, en el marco del Segundo Piso de la Cuarta Transformación de México.

Finalmente, el representante de beneficiarios FOVISSSTE, Rafael Humberto González Cahluni, quien dedicó su vida a ser médico cirujano en el Centro Médico Nacional (CMN) “20 de Noviembre”, compartió su historia y la alegría de hoy recibir la constancia que avala la pertenencia de su patrimonio familiar.

“Hoy estamos muy contentos porque vamos a recibir, por fin, nuestra carta finiquito para poder seguir con los trámites que siguen. Los que tengan sus escrituras ya pueden escoger el notario que les corresponde, y ustedes ya son dueños de sus casas”, concluyó.

cehr