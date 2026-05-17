¿SEP suspende clases mañana 18 de mayo a nivel nacional? Esto sabemos

Durante el Día del Maestro, el 15 de mayo las y los integrantes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) marcharon en la Ciudad de México, ya que consideraron que “no hay nada que celebrar.”

La CNTE marchó el pasado viernes con la finalidad de exigir la abrogación de la Ley ISSSTE 2007 y la Reforma Educativa, el aumento salarial del 100 por ciento al sueldo base, y la homologación de prestaciones.

Además, entre sus peticiones también se encuentra un mayor presupuesto para la educación y la salud, reinstalación de trabajadores cesados, eliminación del esquema de UMAs y Afores, y la jubilación por añps de servicio.

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Ante dicha movilización; y el anuncio de una huelga nacional con inicio el 1 de junio desde las 09:00 horas, muchos padres, madres y tutores se han cuestionado si este lunes 18 de mayo se suspenderán las clases.

En el marco del #DíaDelMaestro, la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) realizó una marcha del Metro San Cosme al Zócalo catalino para exigir el cumplimiento de sus exigencias.https://t.co/QJSq6NAEoH pic.twitter.com/3qZOBWjCgP — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 15, 2026

¿Hay megapuente el 18 de mayo?

Pese a que se pueda creer que este 18 de mayo podría ser el cuarto día en el que las y los esudiantes de instituciones de educación básica no tendrán clases, hasta el momento la Secretaría de Educación Pública (SEP) no ha anunciado suspensión de clases.

Asimismo, las secretarías de Educación estatales tampoco han brindado información sobre una suspensión de clases a nivel local, por lo que este lunes 18 de mayo SI hay clases en todas las escuelas.

En los últimos días; además de la movilización por parte de la CNTE, la discusión sobre las posibles modificaciones del Calendario del Ciclo Escolar 2025-2026 ha generado confusión y duda entre la comunidad estudiantil.

Aunque inicialmente se dio a conocer que se realizarían modificaciones para adelantar del fin del ciclo escolar por la ola de calor y la Copa Mundial de Futbol, esta decisión fue analizada y descartada.

Calendario ORIGINAL de la SEP para el ciclo escolar 2025 - 2026. ı Foto: Captura de pantalla

Esto debido a que tanto organizaciones sociales como padres de familia externaron sus inquietudes ante el cambio, pues consideraron que esto podría repercutir negativamente en las y los estudiantes.

Conforme a lo anterior, actualmente el calendario escolar del ciclo escolar en curso se mantiene igual y sin modificaciones para ninguna de las instituciones de educación básica; tanto públicas como las privadas que se encuentren incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

Con información de Arturo Meléndez.

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