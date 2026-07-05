Iglesia pide convertir la ilusión por el México vs Inglaterra en esperanza nacional

Desde la Fe, publicación de la Arquidiócesis Primada de México, aprovechó el ambiente que rodea la participación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 para lanzar un llamado a trasladar el entusiasmo deportivo hacia los problemas que enfrenta el país.

En su editorial dominical, sostuvo que la esperanza que hoy alimenta la ilusión de un triunfo ante Inglaterra también puede convertirse en una actitud frente a la violencia, las desapariciones, el suicidio y la reconstrucción del tejido social.

El texto parte de una frase que, según el medio católico, domina conversaciones, redes sociales y reuniones familiares. “¿Y si sí?”. A partir de esa expresión, plantea una serie de cuestionamientos sobre la capacidad de los mexicanos para creer en cambios que van más allá de una competencia deportiva. “¿Y si sí ganamos contra Inglaterra? ¿Y si sí llegamos más lejos en el Mundial de lo que cualquiera imagina? ¿Y si sí ocurre aquello que siempre parece imposible?”, expone.

La editorial contrasta esa confianza con la percepción que, según los autores, prevalece sobre la realidad nacional. Señala que con frecuencia se repite que “México nunca va a cambiar” y cuestiona por qué resulta más sencillo imaginar un campeonato mundial que una transformación de la nación. “¿Por qué somos capaces de creer que podemos ganar un Mundial, pero no de creer que podemos reconstruir nuestro país?”, plantea.

Iglesia católica ı Foto: Canva

El órgano informativo centra ese razonamiento en algunos de los principales problemas sociales. Pregunta si es posible reducir la violencia, disminuir el número de personas desaparecidas, evitar que jóvenes consideren el suicidio como única salida a su sufrimiento y fortalecer familias capaces de transmitir valores, escuchar, acompañar y educar.

Además, reivindica la defensa de la vida y la dignidad humana como parte de esa visión. También llama a proteger a quienes “hoy son descartados, ignorados o tratados como si su vida valiera menos”.

La publicación aclara que ese planteamiento no responde a una visión ingenua sobre la realidad nacional. “La esperanza nunca ha consistido en esperar con los brazos cruzados. Al contrario, es la certeza de que el bien puede abrirse paso cuando cada persona decide hacer su parte”, afirma.

El editorial sostiene que una renovación auténtica comienza cuando cada persona deja de esperar soluciones ajenas y asume responsabilidades en su entorno inmediato. Bajo esa premisa, sostiene que nadie resolverá por sí solo la crisis del país, aunque cada ciudadano puede contribuir mediante acciones de cuidado, acompañamiento y defensa de la vida.

Como mensaje final, la publicación religiosa advierte que la euforia por el Mundial desaparecerá cuando concluya el torneo, sin importar el resultado deportivo de México. En contraste, sostiene que los retos nacionales permanecerán y exhorta a que la expresión “¿Y si sí?” trascienda las canchas para convertirse en una actitud frente a los desafíos del país.

¿Y si sí? 😏⚽️



Hoy estamos al pendiente del partido y aunque esperamos un gran resultado, hay algo que deseamos todavía más: que como país sigamos viviendo en paz, unidos y con esperanza.



Nos unimos a la oración del Padre David Jasso, por nuestra @miseleccionmx 🇲🇽



Te… pic.twitter.com/Cd6c8bwEn8 — Desde la fe (@DesdeLaFeMx) July 5, 2026

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LMCT