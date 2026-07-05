Sheinbaum felicita a Pato O’Ward por su triunfo en Mid Ohio de IndyCar 2026

La Presidenta Claudia Sheinbaum publicó un mensaje para felicitar al piloto mexicano Pato O’Ward, quien ganó en el circuito de la Mid-Ohio de la IndyCar 2026.

En su cuenta de X la mandataria escribió un breve mensaje: “Felicidades al piloto Pato O’Ward por su triunfo en la carrera Mid Ohio de IndyCar”.

Felicidades al piloto Pato O'Ward por su triunfo en la carrera Mid Ohio

de IndyCar 👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 5, 2026

El piloto mexicano de Arrow McLaren logró su primer triunfo del año y el décimo de su carrera en la categoría, tras una destacada actuación en un circuito donde ya había ganado anteriormente. Partiendo desde la segunda posición, O’Ward demostró un excelente manejo de neumáticos y precisión estratégica durante las 90 vueltas de la carrera.

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Si bien la carrera fue dominada por Arrow McLaren, con Christian Lundgaard largando desde la pole e imponiendo ritmo inicial. Pato aplicó presión constante y concretó el adelantamiento clave en la vuelta 42, aprovechando un pequeño error de su compañero en la curva 2.

¿Quién es Pato O’Ward?

Patricio “Pato” O’Ward Junco nació el 6 de mayo de 1999 en Monterrey, Nuevo León, México. Hijo de Patricio O’Ward y Elba Junco, creció entre México y San Antonio, Texas, donde asistió a la secundaria.

Pato O'Ward ı Foto: X @McLarenF1

Comenzó su carrera en el karting a los 6 años en el 2005 y rápidamente destacó, ganando múltiples campeonatos en México y Estados Unidos hasta 2012. En 2013 dio el salto a las fórmulas monoplaza, compitiendo en series como Fórmula Renault y F4 francesa y NACAM

Su ascenso en el “Road to Indy” fue meteórico. En Pro Mazda (hoy Indy NXT) fue subcampeón en 2016. En 2017 ganó el título de la Prototype Challenge en IMSA (con victorias en Daytona y Sebring).

En 2018 dominó la Indy Lights con Andretti Autosport, conquistando 9 victorias y el campeonato. Debutó en IndyCar ese mismo año con Harding Racing y, tras un paso parcial en 2019 con Carlin (incluyendo pruebas en F2 y Super Fórmula), firmó con Arrow McLaren en 2020, equipo con el que compite hasta la actualidad.

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