PVEM propone prohibir seguros y membresías obligatorias en servicios de telefonía e internet

Las empresas de telecomunicaciones ya no podrían obligar a sus clientes a contratar seguros, membresías o suscripciones adicionales como requisito para acceder a servicios de telefonía móvil o internet, de aprobarse una iniciativa presentada en el Senado de la República por la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para fortalecer la protección de los consumidores.

La propuesta fue presentada por la senadora Rocío Corona Nakamura, quien planteó reformas a los artículos 102, 185 y 186 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con el propósito de impedir que las compañías condicionen la contratación de un servicio principal a la adquisición de productos o servicios adicionales que el usuario no solicitó.

La legisladora señaló que los servicios de telefonía móvil y telecomunicaciones se han convertido en una herramienta indispensable para la comunicación, el trabajo, la educación, el acceso a la información y la conectividad, además de ser uno de los sectores con mayor crecimiento en el país.

TE RECOMENDAMOS: Sigue apoyo tras terremotos México envía buques con más de 2 mil metros cúbicos de ayuda humanitaria a Venezuela

Sin embargo, advirtió que ese crecimiento no ha estado exento de prácticas que afectan a los consumidores. “Las y los usuarios merecen contratar servicios sin imposiciones ni cargos adicionales no solicitados”, afirmó.

Aspecto del Senado de la República ı Foto: Cuartoscuro

Explicó que una de las principales problemáticas consiste en que algunas empresas obligan a sus clientes a contratar seguros, membresías o suscripciones para poder acceder al servicio principal de telefonía o internet, lo que incrementa el costo final para los usuarios.

Añadió que, en muchos casos, esos servicios adicionales se renuevan de manera automática, generando cobros periódicos que los consumidores no esperaban y que terminan afectando la economía de las familias mexicanas.

De acuerdo con la iniciativa, la reforma establecería expresamente que ninguna empresa podrá condicionar la contratación de servicios de telecomunicaciones a la compra obligatoria, temporal o permanente, de seguros, suscripciones o membresías.

Asimismo, reconocería el derecho de las personas usuarias a rechazar cualquier servicio adicional distinto al que solicitaron originalmente.

Como parte de la exposición de motivos, Corona Nakamura destacó la importancia que tienen actualmente las telecomunicaciones en México.

Citó datos del entonces Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), según los cuales para marzo de 2025 el país registró 142.3 millones de líneas activas de telefonía móvil y 130.5 millones de accesos activos a internet móvil.

También hizo referencia a la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2023, la cual reportó que 97 millones de personas utilizan internet en México, lo que representa el 81.2 por ciento de la población de seis años o más. Agregó que el grupo de entre 12 y 17 años es el que presenta la mayor penetración, con un 92.4 por ciento de usuarios.

Imagen ilustrativa de una llamada celular ı Foto: Pexels

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT