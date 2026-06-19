El PVEM alista cartas para gubernaturas rumbo al 27

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) comenzó a perfilar los aspirantes que participarán en el proceso interno para definir las candidaturas a las gubernaturas que estarán en disputa en los comicios de 2027 dentro de la coalición con Morena-PT.

Tras una reunión encabezada por el coordinador nacional de Elecciones del Verde, Arturo Escobar, se revisaron los registros y la estrategia para posicionar perfiles competitivos en entidades donde podrían surgir diferencias internas con el oficialismo.

17 legisladores pidieron licencia para competir en el 27

Entre los nombres que buscarán participar destacan la senadora Ruth González Silva, en San Luis Potosí; Waldo Fernández, en Nuevo León; Jasmine María Bugarín, en Nayarit; Ernesto Núñez, en Michoacán; Ricardo Astudillo, en Querétaro; Ricardo Madrid, en Sinaloa; Carlos Puente, en Zacatecas; Jorge Ramos, en Baja California, y Braulio Luna, en Aguascalientes.

Fuentes del partido señalaron que la apuesta del Verde es consolidar candidaturas con posibilidad real de competir dentro de la coalición e incluso convertirse en factor de unidad en estados donde Morena enfrenta disputas internas.

En algunos casos, como San Luis Potosí, el partido perfila contender con candidatura propia dentro de la alianza, mientras que en entidades como Sinaloa busca aprovechar el desgaste político que enfrentan perfiles morenistas.

Las encuestas para definir a los coordinadores estatales de la coalición se realizarían en agosto, una vez concluido el Mundial de Futbol, pero diferencia de Morena, el PVEM no exigió a sus aspirantes solicitar licencia a sus cargos para participar en el proceso.

El partido también analiza posibles registros en entidades como Guerrero, Sonora, Tlaxcala, Quintana Roo, Campeche, Colima y Chihuahua, mientras que los registros formales de aspirantes se realizarán entre el 22 y el 28 de junio en la Ciudad de México.