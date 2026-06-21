Iglesia llama a debate por el uso de inteligencia artificial en la educación

La publicación católica Desde la Fe, perteneciente a la Arquidiócesis de México, pidió ampliar la discusión sobre inteligencia artificial en las aulas, hogares y espacios de aprendizaje, tras la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de abrir el debate sobre su impacto en niñas, niños y jóvenes.

El editorial planteó que la conversación no debe quedar limitada a algoritmos, pantallas o productividad. El punto central, expuso el medio, es definir “qué tipo de personas queremos formar” ante una transformación tecnológica que ya influye en empresas, procesos de decisión, teléfonos móviles y dinámicas escolares.

Desde la perspectiva de la Iglesia, el análisis requiere un enfoque ético, cultural y educativo. El texto señaló que la pregunta de fondo no sólo debe centrarse en las capacidades de esta herramienta, sino en la sociedad que se busca construir con ella.

La publicación citó la encíclica Magnífica Humanitas del Papa León XIV como referencia para orientar el discernimiento público. De acuerdo con el editorial, el criterio principal debe ser “la custodia de la dignidad de la persona humana”.

Iglesia católica ı Foto: Canva

Para la iglesia, la tecnología representa una herramienta relevante, pero no puede reemplazar la búsqueda de la verdad, la formación del juicio, el pensamiento crítico, las relaciones humanas ni el sentido de vida.

Otro punto del texto aborda la velocidad del desarrollo digital frente a la falta de reflexión sobre sus consecuencias. El editorial advirtió que aún falta comprender sus efectos en la atención, creatividad, vida emocional y capacidad de discernimiento de niñas, niños y adolescentes.

Según la publicación, el riesgo no se limita a que las máquinas realicen tareas con mayor eficacia. El problema, sostuvo, surge cuando las personas dejan de hacer el esfuerzo de pensar, analizar y buscar respuestas por cuenta propia.

La publicación católica pidió que la conversación incluya a familias, escuelas, empresas tecnológicas y otros actores sociales. También señaló que los padres conservan la primera responsabilidad educativa, mientras los planteles deben formar en el uso crítico, responsable y creativo de estas herramientas.

El editorial retomó el llamado del Papa a que las compañías orienten su actividad con criterios de “transparencia, responsabilidad, inclusión, acceso y medidas de equidad”. La publicación concluyó que llegar a tiempo a esta discusión permitiría aprovechar el potencial de la inteligencia artificial y reducir riesgos para las nuevas generaciones.

Inteligencia Artificial ı Foto: Freepik

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LMCT