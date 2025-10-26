¿Quién es Emiliano Estrada, el hermano de Sandra Itzel?

Este domingo 26 de octubre, el hermano de Sandra Itzel, Emiliano Estrada, acudió a la gala de La Granja VIP, donde no dudó en mostrarse frontal y encarar a los comentaristas del programa, así defendiendo a su hermana y sorprendiendo a miles de televidentes.

Y es que muchas veces, los familiares que acuden a apoyar a su familia en programas como La Granja VIP, suelen mantener un perfil bajo y evitan ser los protagonistas de polémicas, por temor de dañar a sus seres queridos. Sin embargo, las cosas fueron diferentes con el hermano de Sandra Itzel.

¿Quién es el hermano de Sandra Itzel?

El hermano de la actriz es un también actor que se llama Emiliano Estrada. Él nació el 16 de abril de 1988 y actualmente tiene 27 años de edad, por lo que es menor que la famosa.

Emiliano ha incursionado en el mundo de la actuación desde temprana edad, teniendo la oportunidad de formarse profesionalmente en instituciones académicas como el CEA (Centro de Educación Artística) de Televisa.

Años más tarde, el hermano de la artista dejó la actuación y emigró a Miami. Fue en 2018 que retomó la actuación de manera profesional, gracias a que eligió la licenciatura en actuación.

Ha trabajado en proyectos como La Rosa de Guadalupe, Como Dice el Dicho, Rutas de la Vida, Un Día para Vivir y el reality show Reto 4 Elementos.

@sandraitzel93 Feliz cumpleaños 27 hermano @Emiliano ✨🎂🎁 El 16 de Abril de 1998 llegaste a cambiar mi vida, te esperaba tanto y creo que mami me dio el mejor regalo al tenerte a ti no solo como hermano, ahora como productor musical y siendo siempre mi mejor amigo y consejero♥️ Que Dios nos permita seguir recolectando momentos maravillosos juntos TE AMO🎂♥️ ♬ The Climb - Miley Cyrus

Así fue la participación del hermano de Sandra Itzel en La Granja VIP

Fue durante la gala de este domingo que el hermano de Sandra Itzel, Emiliano, se fue contra los comentaristas del programa que en el pasado criticaron a su hermana, al tacharla de ‘mosquita muerta’ y ‘pick me’.

“Yo te voy a pedir Rey Grupero, o la verdad no me importa cómo te llames. Porque a ti te conocen como la cucaracha del medio y te lo voy a decir en tu cara [...] Fue una ofensa (llamar ‘mosca muerta’ a Sandra)”, lo acusó.