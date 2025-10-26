La Granja VIP: Ellos son los peones elegidos para la semana hoy 26 de octubre

Este domingo, nuevamente llegó el momento en que se definió cuáles de los participantes que quedan en La Granja VIP serán los nuevos peones del reality show. Un papel que si bien les da protagonismo, también implica bastante sacrificio.

Esta semana, los participantes de La Granja VIP se dieron cuenta de que ser peón en realidad podría ser utilizado como un castigo. Esto ya que los roles tienen muchas desventajas que los vuelve vulnerables en la competencia y son los que más trabajan de todos.

Los peones duermen en condiciones de establo, se bañan con agua helada que solo pueden calentar con una bicicleta y son los primeros en levantarse para realizar varias actividades.

Así fue la elección de peones en La Granja VIP

En esta ocasión, los participantes del reality show comprendieron que ser peones no es algo bueno necesariamente, por lo que decidieron utilizarlo para otros participantes. Ahora, muchos hombres fueron nominados para ser nominados, al contrario del pasado.

Durante la primera fase, el más nominado fue Sergio Mayer Mori, quien las primeras dos semanas fue capataz y fue castigado con no poder serlo la próxima semana debido a su comportamiento.

INFORMCIÓN EN DESARROLLO