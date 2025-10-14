¿Sandra Itzel tiene esposo? Su ex Adrián Di Monte y todas sus parejas

Sandra Itzel es una de las participantes de La Granja y el público tiene mucha curiosidad de saber quién es su actual esposo o si ha tenido una pareja sentimental después de haberse divorciado de Adrián Di Monte de manera oficial en mayo de 2024.

Y es que si bien antes Sandra Itzel mantuvo su vida privada en el anonimato, su relación con Adrián Di Monte generó mucha polémica, sobre todo por las acusaciones de la actriz contra el famoso por supuesta violencia doméstica.

¿Qué pasó entre Adrián Di Monte y Sandra Itzel en el pasado? ı Foto: IG: @adriandimonte y @sandraitzel

Ahora, te compartimos qué sabemos sobre la vida personal de la actriz, quien en los últimos años se convirtió en una personalidad controversial por su compleja ruptura con su primer esposo, con quien estuvo en Inseparables.

¿Quién es el esposo de Sandra Itzel?

A pesar de que en el pasado ella estuvo casada con Adrián Di Monte, la mujer no ha tenido otro esposo después de su divorcio, que ocurrió en mayo de 2024 de manera definitiva después de un proceso legal entre las celebridades.

A pesar de ello, sí ha llegado a especular sobre posibles relaciones que han surgido después de su divorcio. En ese sentido, el año pasado se le vinculó con Imanol, con quien bailó en Las Estrellas Bailan en Hoy.

Fue en el programa Envinadas que Odemaris Ruiz ventiló que un actor famoso la cortejó durante un tiempo, mientras que se especulaba sobre una posible relación entre él y otra actriz con la que participaba en un reconocido programa de baile en la televisión abierta.

Rápidamente, los rumores se volcaron al supuesto romance de Sandra Itzel e Imanol. Cuando fue cuestionada al respecto, ella mencionó: “En este mundo no necesitamos personas con falta de empatía, compañerismo, amor, lealtad... Al final de cuentas, yo terminé embarrada en un chisme en el que no tenía por qué estar involucrada, porque el hombre en cuestión y yo solamente fuimos compañeros de trabajo”.

De este modo, la famosa logró desmentir por completo que tuviera en algún punto una relación con Imanol, a pesar de que llegaron a dar a entender que así era, probablemente para llamar la atención durante su participación en el reality show.

Asimismo, hace un par de meses en el programa de De Primera Mano, Sandra admitió que ya estaba dándose una nueva oportunidad en el amor, aunque prefería mantenerlo en privado y evitar que entrara en la polémica por su relación con Adrián Di Monte.