¿Quién es Don Pepe, el Mayoral de La Granja VIP? FOTOS

La Granja VIP tiene una figura de autoridades que se llama Don Pepe, que es el Mayoral de la granja, que pone a trabajar a todos los famosos para que se cumplan las tareas que hay que realizar cotidianamente.

El tío Pepe, cómo también es conocido, se ha dedicado a guiar a los granjeros, no solo dentro del programa sino también fuera, por eso aquí te contamos más sobre el Mayoral de La Granja VIP.

¿Quién es Don Pepe o Tío Pepe de La Granja VIP?

Don Pepe o el Tío Pepe sí es un granjero en la vida real, es el dueño e imagen de La Granja del Tío Pepe, una granja que se ubica en la Ciudad de México y ofrece distintos servicios de visitas al lugar.

De acuerdo con su perfil de redes sociales, la granja del Tío Pepe cuenta con muchos animales, vacas, conejos, gallos, gallinas, pavorreales, patos, cerditos, ponys, borregos, chivos, entre otros.

La Granja del Tío Pepe tiene 30 años funcionando, el propoo Pepe contó en un video que el proyecto surgió por su amor a los animales. Él buscaba que la gente tuviera un lugar en medio de la Ciudad de México para que los citadinos tuvieran contacto con los animales y la naturaleza.

Él junto con otras tres personas, entre ellas su esposa, se asociaron para poder abrir la granja.

El tío Pepe compartió fotos de cuando él era joven y comenzó con su proyecto en compañía de los niños que han visitado la granja a lo largo del tiempo.

Tío Pepe de la Granja VIP de joven ı Foto: Especial

Los fans del reality show señalan que Don Pepe es muy buena persona y amable con todos, por lo que piden que sea más duro y exigente con los participantes del programa, sobre todo los que se alebrestan como Manola Diez.

¿Dónde está la Granja del Tío Pepe?

La Granja del Tío Pepe está al sur de la Ciudad de México, en Avenida Camino Viejo a Mixcoac 3515 San Bartolo Ameyalco, Alvaro Obregón, Ciudad de México 01800 México

A la granja solo se puede ir con reservación, en sus redes sociales están disponibles los números de contacto para poder apartar fechas y horarios.

Se pueden hacer visitas familiares, visitas escolares y hasta tienen opciones para celebraciones de cumpleaños y cuenta con opciones para llevar actividades de granja a domicilio.