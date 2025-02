Así fue como Daniel Bisogno entró a ‘Ventaneando’: ‘Agradezco que demandaran a Pati Chapoy’ | VIDEO

Daniel Bisogno era ampliamente conocido en el mundo del espectáculo por su participación en Ventaneando, pues era uno de los conductores principales junto con Pedro Sola y Paty Chapoy. Por ello, en torno a la muerte del famoso, el programa ha contado algunos detalles de la trayectoria del conductor.

Si bien la última aparición de Daniel Bisogno en Ventaneando sucedió el 3 de septiembre de 2024, el actor fue parte del equipo por varios años, aunque todo parece indicar que su llegada al programa tuvo mucho que ver con el azar y con un problema legal que puso a Paty Chapoy y a la televisora en aprietos.

La última vez que Daniel Bisogno condujo Ventaneando. ı Foto: X @DaniBisogno

¿Cómo llegó Daniel Bisogno a Ventaneando?

Fue en una entrevista especial que Chapoy y Bisogno recordaron los detalles detrás de la llegada de “El Muñeco” a uno de los programas de espectáculos más importantes en México. En ese sentido, el famoso contó cómo fue que logró encontrar un espacio en el equipo de la periodista mexicana.

TE RECOMENDAMOS: El mundo del espectáculo está de luto Daniel Bisogno y Tongolele son recordados en el funeral de Paquita la del Barrio

Fue mientras estudiaba actuación que Daniel se vio en la necesidad de buscar un trabajo fuera del drama y surgió la relación con Chapoy gracias a Pepillo Origel. En ese momento, la periodista no le abrió las puertas al programa de espectáculos, pero sí le ofreció una plaza al famosa para Caiga quien caiga, donde pudo hacer sus pininos como conductor.

“Tengo que agradecer a Televisa que haya demandado a la señora Chapoy porque tuvo que faltar a Ventaneando”, recordó el actor, provocando la risa de su amiga y jefa, “si no, no hubiera pasado Paty, nadie sabe para quién trabaja”, remarca. Cabe recordar que la comunicadora fue demandada por el uso de su contenido, el cual servía para señalar todo lo que no estaba bien en la televisora de la competencia.

Recuerda: “Se va y ese día tiene que ir a declarar Pedrito Sola con los calzones en las rodillas del susto, Martha Figueroa y Paty se van a declarar”, cuenta. Fue entonces que eligieron a Átala Sarmiento, Esteban Macias, Álvaro Cueva y a él.

“Me senté y alguna magia salió, otro golpe de buena suerte que a partir de ahí, me quedé. De suplente primero y luego los sábados”, recordó Daniel Bisogno, quien se sentía bastante orgulloso de haber logrado llegar a Ventaneando.

Entrevista completa a Daniel Bisogno