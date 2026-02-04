¿Quién es Yina Calderón? Confirmada para La Casa de los Famosos 2026

Yina Calderón es confirmada para La Casa de los Famosos 2026

Yina Calderón fue confirmada este miércoles para La Casa de los Famosos 2026 y no cabe duda que la colombiana sabrá llevar la polémica y el escándalo al programa de telerrealidad de Telemundo que se estrena el próximo martes 17 de febrero.

El anuncio de Yina Calderón generó gran impacto en los seguidores de los reality shows de formato 24/7, ya que muchos la recuerdan por su infame participación en La Casa de los Famosos Colombia, donde dio de que hablar. Ahora, promete volver con más fuerza para conquistar el formato.

“Directa, intensa y peligrosa. Yina llega indetenible", dice en la publicación oficial. En otro video, aparece la mujer asegurando que es la villana que necesitaban en el programa: “Soy Yina la Sayayina y vine con todo a ganarme su casa”, declaró.

Enseguida, la publicación trajo varias reacciones por parte del público como las siguientes:

“La saya rompiendo y no justamente los platos de la casa”.

“Mi villana favorita”.

"¿Querían show? ¡Llegó la verdadera candela!“.

“Spoiler, no tendrán paz con ella”.

“Nos guste o no nos guste, Yina enciende y da rating a todos los realities”.

¿Quién es Yina Calderón?

Yina Calderón es uno de los nombres más polémicos del entretenimiento colombiano en la última década, quien ha destacado por su personalidad frontal y su gusto por la confrontación, así como su facilidad para generar polémica.

Fue en el reality Protagonistas de Nuestra Tele que la mujer se dio a conocer en el año 2013, donde destacó como una de las concursantes más conflictivas de la temporada.

Con el paso del tiempo, Yina construyó una carrera como empresaria e influencer. Lanzó su propia marca de fajas y se consolidó como DJ de guaracha, aunque nunca dejando de lado la personalidad fuerte que la hizo destacar.

Por sus declaraciones y publicaciones, su cuenta de Instagram ha sido cerrada en varias ocasiones y en el 2025, formó parte de La Casa de los Famosos Colombia, donde estuvo en encierro por más de 100 días.

Durante su estancia, su nombre estuvo ligado a comentarios incómodos, enfrentamientos y tensiones con otros participantes hasta que fue eliminada del reality. Fue por esta personalidad que muchos deseaban verla de nuevo en el formato.

Hasta el momento, son seis las celebridades confirmadas para La Casa de los Famosos 2026: Lupita Jones, Kunno, Jailyne Ojeda, Caeli, Yina Calderon y Laura Zapata. ¿Qué otras sorpresas nos tiene preparada La Jefa en esta nueva temporada?