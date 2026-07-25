El sexto combate de La Velada del Año VI estuvo protagonizado por Alondrissa, creadora de contenido puertorriqueña, y Angie Velasco, influencer argentina.

Las peleadoras representaron con orgullo a sus naciones, incluyendo accesorios con los colores de sus respectivas banderas. Este fue el cuarto combate femenino en La Cartuja, Sevilla.

Angie Velasco le gana a Alondrissa por decisión unánime en La Velada del Año VI

Luego del emotivo homenaje a Gaspi, creador de contenido argentino que murió en un accidente aéreo junto al cantante Oliver Tree, en Brasil, el público presenció el combate entre Alondrissa y Angie Velasco.

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Durante el primer round, las peleadoras se mantuvieron sumamente activas, pues lanzaron golpes constantes, lo que les robó energía. Hacia el segundo round, la puertorriqueña y la argentina se mostraron más serenas, pero lanzando golpes debajo del abdomen. Alondrissa terminó sangrando de la nariz en el último segundo.

En el tercer round Angie Velasco lució menos agotada que su rival, por lo que tuvo más oportunidades de conectar golpes con claridad. En los últimos 50 segundos, las creadoras de contenido se abrazaron varias veces y el réferi les llamó la atención.

Finalmente, los jueces de La Velada del Año VI decidieron, 4 a 5, que la ganadora era la creadora de contenido de Rosario, Argentina, Angie Velasco. Mientras tanto, la puertorriqueña lucía completamente agotada.

Tras el veredicto, Alondrissa y Angie se abrazaron de forma amistosa, lo que fue celebrado por el público.

Angie Velasco es la ganadora de su combate en La Velada del Año VI. pic.twitter.com/6R3M0yHM6n — La Velada Del Año 6 (@infoLaVelada) July 25, 2026

¿Qué combates quedan pendientes en La Velada del Año VI?

La Velada del Año VI anunció, en total, 10 combates, donde 20 creadores de contenido y streamers participaron en el evento de Ibai Llanos. Quedan pendientes las siguientes peleas:

Lit Killah vs. Kidd Keo

Rivers vs. Roro

Plex vs. Fernanfloo

IlloJuan vs. Grefg

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