La rivalidad que el mundo presenció en la final del Mundial 2026 se trasladó este sábado al ring en La Velada del Año VI. El español Kidd Keo y el argentino Lit Killah se enfrentaron en el ring del Estadio La Cartuja, en Sevilla, España.
La pelea entre los traperos fue uno de los cuatro combates estelares de esta edición del evento organizado por Ibai Llanos. Tras tres rounds cardiacos, donde los golpes fueron parejos, Lit Killah fue declarado el ganador.
Lit Killah le gana a Kidd Keo por decisión unánime en La Velada del Año VI
En cuanto Kidd Keo y Lit Killah saltaron al ring, el público se puso eufórico, pues presenciaron una de las peleas más esperadas de La Velada del Año VI.
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En los primeros segundos del primer round Kidd Keo terminó en la lona, pero poco después le atisbó varios golpes al argentino. Sin embargo, ambos lanzaron golpes precisos a la cabeza que sorprendieron a los asistentes y a los espectadores.
Durante el segundo round, Lit Killah se mostró más agresivo y ágil que el trapero español, pese a los problemas que le daba su casco, que estaba algo flojo. Sin duda, los ánimos se calentaron en el ring, pero el cansancio también se hizo presente.
Hacia el final de la pelea, en el tercer round, los peleadores salieron al cuadrilátero cargados de energía, pero Lit Killah constantemente abrazaba a Kidd Keo, por lo que el réferi le llamó la atención.
¿Qué combates quedan pendientes en La Velada del Año VI?
La Velada del Año VI tiene programados 10 combates, de los cuales, sólo restan los siguientes:
- Rivers vs. Roro
- Plex vs. Fernanfloo
- IlloJuan vs. Grefg
Conoce los resultados de las peleas de La Velada del Año VI
- Fabiana Sevillano vs. La Parce
- Clerss vs. Natalia MX
- Edu Aguirre vs. Gastón Edul
- Marta Díaz vs. Tatiana Kaer
- Viruzz vs. Gero Arias
- Alondrissa vs. Angie Velasco
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