Así fue la entrada de Angie Velasco en La Velada del Año VI

Angie Velasco durante su entrada para su participación en La Velada del Año 6. La creadora de contenido argentina aceptó el desafío de subir al cuadrilátero para enfrentar a la puertorriqueña Alondrissa.

Angie Velasco hizo su aparición acompañada del cantante Duki con la canción “Nueva era”, mientras el público reunido en el Estadio La Cartuja de Sevilla reaccionó con aplausos.

La influencer argentina protagonizó una entrada sencilla pero con demasiado ánimo.

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Para subir al ring, Angie Velasco lució un atuendo en colores azul y blanco con detalles dorados en alusión a la bandera argentina.

La creadora de contenido fue una de las protagonistas de La Velada del Año 6, el espectáculo que reúne combates de boxeo amateur entre streamers, influencers y celebridades de internet. Su enfrentamiento frente a Alondrissa figuró entre los duelos femeninos con mayor expectativa de la cartelera.

La entrada de Angie Velasco con Duki en La Velada del Año VI. pic.twitter.com/3dsUpdH5OL — La Velada Del Año 6 (@infoLaVelada) July 25, 2026

¿Quién es Angie Velasco?

Angie Velasco es una influencer y creadora de contenido argentina que ganó popularidad gracias a sus videos de humor, retos, recetas y contenido sobre estilo de vida.

Su crecimiento en redes sociales la ha llevado a colaborar con otros creadores de contenido y participar en diversos proyectos digitales, consolidándose como una de las influencers argentinas con mayor alcance entre el público joven.

Su presencia en internet y el crecimiento de su comunidad fueron clave para convertirse en una de las participantes de La Velada del Año 6, donde aceptó el reto de debutar sobre el cuadrilátero frente a Alondrissa.

Angie Velasco se preparó para La Velada del Año 6

Durante varios meses Angie Velasco se preparó física y mentalmente para afrontar un combate de boxeo amateur y llegar en las mejores condiciones al evento.

A través de sus redes sociales compartió parte de sus entrenamientos, mostrando sesiones de acondicionamiento físico, práctica de boxeo y ejercicios de resistencia, además de documentar el proceso rumbo al enfrentamiento con Alondrissa.

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MSL