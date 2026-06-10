La Copa Mundial del Futbol FIFA por fin arranca este jueves 11 de junio, y comenzará en una de sus tres sedes no solamente con el partido de inauguración, sino que también contará con un espectáculo lleno de diversos artistas.

Este 11 de junio no solamente se llevará a cabo el partido inaugural en el Estadio de la Ciudad de México, pues los aficionados del futbol podrán disfrutar de dos partidos de la Copa Mundial.

En La Razón te compartimos toda la información que necesitas conocer para que aproveches el día sin labores presenciales que establece el decreto del DOF, y que puedas disfrutar de ambos duelos mundialistas.

Lighting up the night sky in Mexico City for the #FIFAWorldCup ✨#NovaSkyStories pic.twitter.com/K3uW3iw2Y1 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 11, 2026

¿Quién juega este 11 de junio en las sedes del Mundial?

Los partidos que se jugarán este jueves 11 de junio por la Copa Mundial de Futbol corresponden a la primera fase del Grupo A, y son los siguientes:

México contra Sudáfrica a las 13:00 horas, se disputará en el Estadio Ciudad de México

República de Corea contra Chequia, se disputará a las 20:00 horas en el Estadio Guadalajara

De acuerdo con la FIFA, el partido de inauguración será transmitido por el Canal 5, VIX, el Canal de las Estrellas, TUDN, y por el canal Nueve; sin embargo, el partido de República de Corea contra Chequia únicamente será transmitido por medio de VIX.

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Calendario de partidos del Mundial del 11 al 14 de junio

Los partidos que se disputarán durante la primera semana de la Copa Mundial de Futbol son los siguientes:

Viernes 12 de junio Canadá contra Bosnia y Herzegovinia a las 13:00 horas desde el Estadio de Toronto, Canadá. Primera fase del Grupo B

Viernes 12 de junio Estados Unidos contra Paraguay a las 19:00 horas desde el Estadio Los Ángeles, en Estados Unidos. Primera fase del Grupo D

Sábado 13 de junio Catar contra Suiza a las 13:00 horas desde el Estadio de la Bahía de San Francisco, Estados Unidos. Primera fase del Grupo B

Sábado 13 de junio Brasil contra Marruecos a las 16:00 horas desde el Estadio de Nueva York, Estados Unidos. Primera fase del Grupo C

Sábado 13 de junio Haití contra Escocia a las 19:00 horas desde el Estadio Boston, Estados Unidos. Primera fase del Grupo C

Sábado 13 de junio Australia contra Turquía a las 22:00 horas desde el Estadio BC Place Vancouver, Canadá. Primera fase del Grupo D

Domingo 14 de junio Alemania contra Curazao a las 11:00 horas desde el Estadio Houston, Estados Unidos. Primera fase del Grupo E

Domingo 14 de junio Países Bajos contra Japón a las 14:00 horas desde el Estadio Dallas, Estados Unidos. Primera fase del Grupo F

Domingo 14 de junio Costa de Marfil contra Ecuador a las 17:00 horas desde el Estadio Filadelfia, Estados Unidos. Primera fase del Grupo E

Domingo 14 de junio Suecia contra Túnez a las 20:00 horas desde el Estadio Monterrey, México. Primera fase del Grupo F

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