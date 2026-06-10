Asueto por inauguración del Mundial

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo emitió un decreto para suspender mañana todas las labores en oficinas y las clases en todos los niveles educativos en la Ciudad de México en el marco de la inauguración de la Copa Mundial 2026.

Al arranque de su conferencia de prensa, la mandataria federal comentó que el decreto ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en el que se determinó pausar actividades presenciales tanto en oficinas públicas como privadas.

La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, explicó que la suspensión de clases es aplicable en todos los niveles educativos en la capital del país, entre ellos nivel medio y superior.

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El Dato: La proclama presidencial se avala en un ambiente en el que varias organizaciones sindicales y civiles han amagado con colapsar la movilidad de la capital con protestas.

El objetivo de la medida, explicó, es agilizar la movilidad en la ciudad para los habitantes y los turistas presentes en el arranque de la justa deportiva: “Es un decreto que se emite con la finalidad de mejorar las condiciones de movilidad, seguridad vial y accesibilidad, tanto de los habitantes de la Ciudad de México, como de los turistas visitantes, con motivo de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026”.

Especificó que la suspensión de actividades para trabajadores de la Administración Pública Federal, trabajadores del sector privado y estudiantes, únicamente será aplicable para el 11 de junio, día de la inauguración del evento deportivo.

Para el primer grupo, las dependencias deberán privilegiar el uso de tecnologías de la información y comunicación que garanticen el adecuado desempeño en las funciones sustantivas y administrativas, como el trabajo a distancia o teletrabajo, lo cual también es recomendado para el sector privado. No obstante, aclaró que todas las actividades esenciales seguirán en marcha.

Alcalde Luján, en conferencia sobre la publicación presidencial, ayer. ı Foto: Especial

El decreto publicado en el DOF señala que la medida no será aplicable a la prestación de servicios médicos, de emergencia, protección civil y atención de desastres, así como lo relativo a las funciones de seguridad nacional, pública, protección ciudadana, emergencias sanitarias, control migratorio, aduanero y lo demás indispensable para la preservación del orden público.

Tampoco habrá pausa en las actividades necesarias para la operación, supervisión, regulación y prestación de servicios estratégicos y de infraestructura crítica, donde se incluyen los servicios de transporte terrestre, ferroviario, marítimo y aéreo; movilidad y gestión vial; telecomunicaciones; suministro de energía eléctrica, hidrocarburos, combustibles, agua potable y saneamiento. Así como los servicios logísticos y de conectividad requeridos para el desarrollo de los eventos asociados a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Para las funciones indispensables para la operación de programas sociales, trámites, servicios públicos prioritarios y atención directa a la población, cuya prestación no pueda realizarse mediante medios electrónicos o remotos, así como demás actividades que, por su naturaleza, requieran la presencia física de las personas servidoras públicas para garantizar la continuidad de los servicios, el cumplimiento de las atribuciones institucionales o la atención de situaciones urgentes o extraordinarias.

Protección Civil emite guía para megaeventos

| Por Elizabeth Hernández |

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) pidió a quienes asistirán a partidos y espacios públicos de convivencia por la Copa Mundial de la FIFA 2026 ubicar, desde su llegada, rutas de evacuación, salidas de emergencia, puntos de reunión, módulos médicos y personal operativo, como medida básica ante concentraciones masivas.

El organismo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitió las recomendaciones a seguir durante los encuentros deportivos.

El Tip: Autoridades de PC solicitaron a los asistentes al evento deportivo mantenerse informados en canales oficiales.

El llamado incluye a visitantes, ciudadanía y autoridades, bajo el criterio de que la protección en eventos masivos requiere respeto a normas de acceso, instrucciones de brigadistas y apoyo de equipos.

En el ingreso, PC aconsejó revisar el pronóstico meteorológico oficial, llegar con anticipación, portar identificación y llevar sólo lo indispensable. También pidió evitar objetos voluminosos que compliquen la movilidad o bloqueen áreas de paso, conforme a las reglas fijadas por autoridades locales y la FIFA.

Quienes acudan con a niñas, niños, adultos mayores o personas con discapacidad deberán fijar un punto de encuentro desde su arribo, conservar comunicación y ubicar servicios de apoyo.

Al interior, la CNPC recomendó caminar sólo por accesos, pasillos y escaleras señaladas, respetar zonas restringidas y evitar detenciones en áreas de circulación.

Ante lluvias intensas o tormentas eléctricas, PC recomendó usar impermeables, evitar carreras en superficies mojadas y acudir con orden a zonas de resguardo en Fan Fest o espacios a la intemperie.

Grabar una emergencia con teléfonos puede bloquear rutas de escape y poner en peligro a otras personas. Después del incidente, los asistentes deberán permanecer en el punto de reunión y reservar las líneas para solicitar apoyo médico o reportar riesgos al 911.





Reducen actividades 9 estados por el Mundial

| Por Alan Gallegos |

Los estados de Jalisco, Chiapas, Michoacán, Veracruz, Zacatecas, Hidalgo, Tamaulipas, Campeche y Estados de México secundaron, con matices y en distintos grados, el decreto anunciado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, por lo que suspendieron actividades laborales en las oficinas administrativas de gobierno y las clases el 11 junio, con motivo del arranque del Mundial de futbol.

En el caso del Estado de México, Michoacán, Hidalgo, Tamaulipas y Zacatecas únicamente las autoridades autorizaron la suspensión de clases, mientras que Jalisco, Chiapas, Veracruz y Campeche incluyen la suspensión de labores en el sector público.

El primero en hacer el anuncio fue el estado de Chiapas, donde el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar argumentó que “la pasión por el futbol es un momento que nos une como pueblo”, y por eso el próximo jueves 11 de junio se determinó que será un día sin actividades laborales en las oficinas administrativas del gobierno del estado y sin clases en el sistema educativo, y se retomará la normalidad el viernes 12.

13 juegos del Mundial tendrán lugar en México

Por su parte, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, dijo que ya firmó un decreto para suspender actividades en el sector público, excepto todos aquellos que van vinculados a situaciones de emergencia como Protección Civil, bomberos y todos los cuerpos de seguridad, así como el personal de salud.

“Lo que buscamos es mejorar la movilidad en la ciudad y también que la ciudadanía pueda disfrutar del partido inaugural del Mundial”, dijo el mandatario.

El Gobierno del Estado de México (Edo-

mex), a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), informó que el jueves 11 de junio se suspenderán las clases en escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos de la entidad.

Las autoridades del Edomex mencionaron que la suspensión de actividades se da con el propósito de evitar contratiempos en los traslados de estudiantes, docentes, madres y padres de familia.

En Michoacán, la secretaria de Educación, Gabriela Molina, subrayó que la suspensión de clases permitirá que estudiantes, docentes y familias disfruten de este momento en comunidad y la decisión se tomó al valorar tanto la continuidad del calendario escolar como la movilidad y el interés social que genera el inicio de la competencia deportiva mundialista.

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, explicó que mañana los empleados estatales tendrán el día libre debido al partido inaugural del Mundial.

Agregó que su administración colocará una pantalla en la Concha Acústica

—también conocida como el Domo del Jaguar— para que la ciudadanía acuda a ver los encuentros en ese espacio.

Sansores San Román aclaró que solamente los partidos que sean gratuitos se van a proyectar en la pantalla en la “Concha”, debido a los altos costos de derechos de transmisión que impone la FIFA y la televisión.

“Se suspende el trabajo (...) Los invitamos a la Concha Acústica, estamos poniendo una enorme pantalla. Ahí vamos a pasar todos los juegos del Mundial, los que no vas a poder ver en tu casa porque así se porta la FIFA” y la televisión, manifestó la mandataria.