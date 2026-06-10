Entrenador de Sudáfrica elogia a México antes del debut mundialista; “es el mejor del grupo”

Hugo Broos, entrenador de Sudáfrica, habló en la previa del juego inaugural del Mundial 2026 contra México.

El entrenador de la Selección de Sudáfrica, Hugo Broos, atendió a los medios de comunicación en conferencia de prensa previo al debut en la Copa del Mundo 2026 ante México, asegurando que el Tricolor es el mejor rival del grupo, pero que pelearán por la victoria.

“México es un buen equipo y con confianza. Es un hecho de que es el mejor equipo del grupo. Mañana tendremos un juego duro y puedo asegurarte que pelearemos”, dijo en conferencia de prensa.

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El entrenador de Sudáfrica, Hugo Broos, reveló que el Estadio Azteca estará repleto de 85 mil aficionados mexicanos, pero solo 11 juegan en el campo#Mundial2026 #MundialFifa #Fifa #SeleccionMexicana #Deportes



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Técnico de Sudáfrica no se enfoca en la afición mexicana

El timonel belga indicó que la Selección Mexicana tiene buenos jugadores que frente a los aficionados del Estadio Azteca seguramente tendrán un subidón de ánimo. Sin embargo, el equipo africano no se concentra en eso.

“Los 80 mil mexicano no juegan. Sólo gritan. Debemos enfocarnos en nuestro juego y si podemos no enfocarnos en los gritos de los fans tendremos un buen juego”, dijo Broos.

Hugo Broos, quien disputó un Mundial en México como jugador, señaló que es importante empezar este tipo de torneos ganando, para no llegar presionado al segundo juego y no estar comprometido con la clasificación.

“Es importante ganar el primer juego, porque el segundo puede ser crucial, es una gran presión llevarnos esos tres puntos y para todos los equipos en primera ronda es importante empezar ganando”, comentó.

EVG