Clara Brugada garantiza derechos a la libre manifestación y a la movilidad durante el mundial 2026.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, garantizó la libre expresión de la ciudadanía y de las organizaciones de cara a las diversas manifestaciones sociales programadas para este día, así como la celebración del Mundial 2026 y los diferentes festivales futboleros a realizarse en la Ciudad de México.

“Garantizaremos el derecho a la libre expresión y protegeremos el derecho al trabajo, a la movilidad, al espacio público, y también al derecho de millones de personas a disfrutar de una gran fiesta popular como es el Mundial”, aseguró.

En conferencia de prensa, realizada en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina subrayó que para este 10 de junio se tienen previstas diversas manifestaciones en distintos puntos de la capital, donde el compromiso de su administración es informar de ello a la ciudadanía y de las medidas a implementar para garantizar la manifestación, así como los demás derechos de la población.

“No habrá represión”: Clara Brugada asegura respeto a manifestaciones este 10 de junio

Destacó que marchas como la de este día, en conmemoración por los 50 años del “halconazo” son actos que lejos de constituir expresiones de inestabilidad, representan el ejercicio de derechos a la libertad de expresión, reunión, y participación ciudadana activa, por lo que tras reconocer al Comité del 68, dio las garantías para que la movilización se lleve a cabo.

“Pareciera que algunos grupos quisieran que volviéramos a esos capítulos oscuros de nuestra historia, pero eso no va a ocurrir, se van a quedar con las ganas quienes tratan de generar alguna provocación para que haya una respuesta de represión por parte del Gobierno de la ciudad. Y la respuesta es: no va a haber represión”, afirmó.

Indicó que eventos de relevancia internacional atraen atracción global y generan mayor visibilidad para reivindicaciones y demandas como ha sucedido en Juegos Olímpicos, Mundiales y cumbres internacionales, momentos en que se amplifican las voces de quienes buscan ser escuchados.

“La Ciudad de México no es una excepción. Hoy, en el contexto del inicio del Mundial de futbol, diversas organizaciones y colectivos han decidido movilizarse. Frente a ello, nuestro gobierno tiene una gran responsabilidad: garantizar derechos”, agregó.

Asimismo, señaló que el Gobierno capitalino tiene la obligación de proteger el derecho a la libre expresión y a la manifestación pacífica y el de millones de personas a la movilidad, al trabajo, al espacio público, y a la generación de ingresos para sus familias y a disfrutar del Mundial. En este sentido, hizo un llamado a realizar todas las expresiones sociales de manera pacífica y responsable, pues aseveró que cualquier causa se deslegitima con la violencia.

“Ésta es una ciudad pacifista. Nuestra vocación de paz no es negociable. En la Ciudad de México la libre expresión tiene garantías plenas, pero la violencia no tiene cabida Actuaremos si algunos buscan aprovechar las movilizaciones, para cometer delitos”, afirmó al señalar que no se van a aceptar agresiones, daños, ni actos que pongan en riesgo a la población ni al patrimonio público o privado, situaciones ante las que habrá respuesta conforme a la ley, al Estado de Derecho y también a los protocolos establecidos.

“Es importante reiterar que la celebración del Mundial está garantizada. La ciudad cuenta con todas las condiciones logísticas, de movilidad y de seguridad, para su desarrollo. Instruyo a todas las áreas, a todas las secretarías del Gobierno de la ciudad a asumir sus responsabilidades para lograrlo”, garantizó.

La memoria histórica nos recuerda que la libertad de expresión, la organización social y el derecho a manifestarse son conquistas democráticas que debemos proteger todos los días. Como gobierno nos toca garantizar esos derechos y actuar con responsabilidad.



Gobernar también… pic.twitter.com/B0fsYoE6uE — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) June 10, 2026

CDMX despliega operativo de seguridad y movilidad ante manifestaciones y el Mundial

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que la dependencia desplegará mil 700 elementos de las subsecretarías de Operación Policial y Control de Tránsito, así como personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas.

Indicó que los efectivos brindarán acompañamiento a las movilizaciones, realizarán adecuaciones viales y garantizarán alternativas de movilidad para la población, siempre bajo los protocolos de actuación policial y con respeto a los derechos humanos.

Asimismo, informó que el dispositivo de seguridad en la caseta México-Cuernavaca se mantendrá ante el arribo de autobuses que trasladan a estudiantes normalistas del Estado de Guerrero, esto derivado de denuncias ciudadanas por posible presencia de objetos aptos para agredir. La medida cuenta con el acompañamiento de las secretarías de Gobierno y Gobernación, así como de organismos protectores de derechos humanos, quienes mantendrán el diálogo con las y los pasajeros para permitir revisiones, a fin de retirar, en caso de existir, objetos peligrosos.

“En caso de que no se permitan las revisiones y no se establezcan con absoluta certeza que no hay presencia de objetos aptos para agredir en las unidades, no se permitirá el ingreso de los autobuses a la ciudad”, explicó.

CDMX despliega operativo de seguridad y movilidad ante manifestaciones. ı Foto: Especial.

El funcionario reiteró que la Policía de la Ciudad de México mantendrá además su presencia en calles, barrios y colonias de las 16 alcaldías para garantizar la seguridad de habitantes, visitantes nacionales y extranjeros durante las actividades programadas en la capital.

Por su parte, el secretario de Movilidad, Héctor UlisesGarcía Nieto, informó que se activó un plan de contingencia para garantizar la continuidad del servicio de transporte público ante posibles cierres viales, manifestaciones o contingencias.

Detalló que participarán la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), el Sistema de Transportes Eléctricos, Metrobús y corredores concesionados, con rutas alternas y servicios emergentes en puntos estratégicos de la ciudad.

Explicó que se prevén medidas especiales en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y en la zona de Calzada de Tlalpan, donde podrían registrarse afectaciones temporales al servicio.

Precisó que la Comisión tendrá presencia en la zona de la última milla del estadio, el Zócalo, festivales futboleros, juzgados cívicos y distintos puntos de concentración social.

Gobierno garantiza el libre ejercicio de todos los derechos

En tanto, el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, informó que más de 500 servidores públicos de la dependencia participarán en labores de concertación política y atención a las movilizaciones previstas para este día.

Destacó que el comité organizador de la marcha conmemorativa del 10 de junio determinó realizar un recorrido más corto, del Casco de Santo Tomás al Cine Cosmos, decisión que contribuirá a reducir riesgos y facilitar el desarrollo pacífico de la movilización.

Asimismo, señaló que se mantendrá diálogo permanente con colectivos de búsqueda y otros grupos sociales para garantizar el ejercicio de sus derechos sin afectar las medidas de seguridad implementadas en torno al Mundial.

Finalmente, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, María Dolores González Saravia, informó que el organismo desplegará 220 personas entre el 10 de junio y el 19 de julio para realizar labores de observación, mediación, orientación y protección de derechos humanos durante las movilizaciones y actividades relacionadas con el Mundial.

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JVR