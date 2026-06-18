¿Quién es María Fernanda, la esposa de Luis Romo de la Selección Mexicana y de dónde es?

Luis Romo se volvió estrella en la Selección Mexicana porque anotó el gol del triunfo en el partido de México vs Corea del Sur, el futbolista aprovechó la oportunidad que tuvo, el error del portero rival, para marcar la victoria.

El jugador fue el MVP del partido por su rápida reacción para anotar el gol del triunfo. Sin embargo, los aficionados quieren saber más del futbolista y su vida personal, por ejemplo, sobre su esposa e hijos.

¿Quién es la esposa de Luis Romo?

El futbolista Luis Romo está casado con María Fernanda con quien tiene dos hijos.

El jugador comparte en sus redes sociales momentos importantes de su vida de pareja y de su vida en familia para presumir que está orgulloso de sus seres queridos quienes lo apoyan constantemente.

Luis Romo y su esposa María Fernanda ı Foto: IG Luis Romo

María Fernanda y Luis Romo se conocen desde que son adolescentes y aunque eran amigos en un inicio, su relación se transformó y con el tiempo se volvió amorosa.

Ella ha acompañado al futbolista desde mucho antes que él tuviera gran fama y renombre en el futbol mexicano. pero se dice que su relación se fortaleció cuando él jugaba en el club Querétaro.

¿De dónde es María Fernanda, esposa de Luis Romo?

María Fernanda no es una figura pública, de hecho mantiene bajo perfil y se tiene poca información sobre su vida personal.

Sin embargo, según los datos se dice que María Fernanda, esposa de Luis Romo, sería originaria de Los Mochis, Sinaloa, ya que ellos se conocen desde adolescentes y pues él es originario de esa ciudad.

María Fernanda no tiene redes sociales oficiales activas, todas las imágenes que está en Internet han sido subidas por el propio Luis Romo en su cuenta de Instagram, quien le dedica emotivos mensajes.

La última publicación de Luis Romo con su esposa fue el pasado 21 de abril, cuando el futbolista la felicitó por su cumpleaños 30.

La joven celebró con una gran fiesta acompañada de su esposo y de sus dos hijos.

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