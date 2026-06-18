Él es el portero de Corea del Sur que cometió el error para gol de México en el Mundial 2026

El portero de Corea del Sur es el futbolista que acaparó los reflectores en el partido contra México del 18 de junio, porque cometió un error que le dio un gol a la Selección Mexicana.

Todo sucedió porque el portero salió a atajar el balón, él sostuvo la pelota en las manos, pero entre el movimiento en la zona, él soltó el balón y Luis Romo aprovechó que el esférico salió botando y la empujó directo a la portería, marcando el primer gol del encuentro.

Luis Romo hizo vibrar al estadio en Guadalajara pues los mexicanos explotaron con el grito de gol al unísono.

Tras este error del portero, los usuarios de las redes sociales no dudron en conocer más sobre el arquero de Corea del Sur.

¿Cómo se llama el portero de Corea del Sur?

El portero de Corea del Sur se llama Kim Seung-gyu. Nació el 30 de septiembre de 1990, por lo que cumplirá 36 años en este 2026.

Nació el Ulsan, Corea del Sur. Se formó en las categorías inferiores de Ulsan Hyundai, ahí comenzó su carrera en el 2008.

En Ulsan Hyundai se consolidó como titular alrededor de 2013, contribuyendo al título de la AFC Champions League. Tras una etapa exitosa en Japón con clubes como Vissel Kobe (2016-2019) y Kashiwa Reysol (2020-2022), pasó por Al-Shabab en Arabia Saudita (2022-2025), donde mantuvo un alto nivel con numerosas porterías a cero. En junio de 2025 fichó por el FC Tokyo, club al que representa en la actualidad.

Con la selección surcoreana, debutó en 2013 y ha acumulado alrededor de 88 partidos internacionales. Participó en múltiples Copas del Mundo (2014, 2018, 2022 y 2026), destacando especialmente en su debut mundialista contra Bélgica en 2014.

Kim Seung-gyu y su esposa Kim Jin-kyung ı Foto: Redes sociales

Ganó el oro en los Juegos Asiáticos de 2014, lo que le eximió del servicio militar, fue subcampeón de la Copa Asiática 2015 y conquistó el EAFF Championship en varias ocasiones. Su estilo combina reflejos excepcionales, buen manejo de balón y liderazgo en el área.

Mide 1.89 metros y actualmente defiende la portería del FC Tokyo de la J1 League japonesa.

En su vida personal, se casó en junio de 2024 con la modelo y actriz Kim Jin-kyung. Durante la Copa del Mundo de 2026, recibió la noticia del nacimiento de su hija poco antes del torneo.

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