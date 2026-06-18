Ismael Koné se rompe la pierna a la mitad en el Mundial 2026 y sale del campo entre lágrimas (VIDEO)

Ismael Koné salió en camilla del Canadá vs Qatar por una escalofriante lesión en la tibia. El jugador de la Hoja de Maple chocó en Assim Madibo y terminó tendido en el césped, las asistencias médicas entraron de inmediato para ayudar al mediocampista del Sassuolo, quien se perderá el resto de la Copa del Mundo.

En cuanto Koné cayó al césped, Assim Madibo se llevó las manos a la cabeza y se retiró del lugar de los hechos, ya que la lesión de su contrincante fue tan escalofriante que hasta el mismo Ismael Koné tuvo que salir en camilla directo a la ambulancia y con oxigeno por la magnitud de lo ocurrido.

Olha como ficou a perna de Koné após uma dividida com Madibo, caralho. pic.twitter.com/wRp6SqCnSh — Comando Santista (@ComandoSantista) June 18, 2026

Canadá aún no dice nada sobre la lesión de Ismael Koné, pero después del encuentro ante Qatar se podría dar a conocer la gravedad de la lesión de su jugador, ya que se trata de una ruptura de tibia.

Ismael Koné solo llevaba dos encuentros jugados en la Copa del Mundo del 2026, ante Qatar y Bosnia y Herzegovina, pero ahora tendrá que vivir la participación de su selección desde la grada, pues esta lesión llega a tardar en recuperarse porque necesita una operación para recuperarse.

Canadá sufre la baja de su segundo futbolista para la Copa del Mundo, ya que antes de iniciar el torneo, Marcelo Flores se lesionó la rodilla en la final de la Concacaf Champions Cup y fue la primera baja de la Hoja de Maple previo al Mundial de la FIFA.

DCO