¿Quién es Park Sang-hyo la pareja de Lee Kang-in, la estrella de la Selección de Corea del Sur? | FOTOS

Uno de los futbolistas que ha sido muy mencionado en los últimos días por la Copa Mundial de Futbol es el surcoreano Lee Kang-in, pues el director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre dijo que es como un hijo para él.

Este jueves se disputará el segundo partido de México en el Mundial, y en esta ocasión se enfrentará a la Selección de Corea del Sur a las 19:00 horas en el Estadio Guadalajara.

Debido a que se tiene previsto que este jueves se registren lluvias ligeras en el lugar en donde se realizará el enfrentamiento entre ambas selecciones, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) pidió a los hinchas tomar precauciones.

Lee Kang-in no solamente ha estado en los titulares por su participación en el mundial, sino por la relación sentimental que tiene con Park Sang-hyo, pues fueron captados por primera vez en un torneo de tenis.

¿Quién es Park Sang-hyo?

Park Sang-hyo Y Lee Kang-in son una pareja que ha dado que hablar en redes sociales por sus apariciones en público, que han llenado a los seguidores del futbolista surcoreano de ternura.

Park Sang-hyo nació en 1999, y es una mujer que proviene de una familia muy importante en Corea del Sur y que había mantenido un perfil bajo hasta que fue vista en público junto al futbolista.

Debido a que Park Sang-hyo estaba cursando una posgrado en Francia, y el futbolista juega en el Paris Saint-Germain (PSG), ambos se conocieron durante una reunión de la comunidad de Corea del Sur que se encuentra en dicho país.

Park Sang-hyo ı Foto: Redes Sociales

Nieta del séptimo presidente honorario del multinacional Doosan e hija del vicepresidente de Doosan Bobcat Korea, dedicado a la construcción de equipos de construcción y minería, Sang-hyo es considerada una heredera de chaebol.

La pareja comenzó a hacerse viral en 2024, un año antes de que un fanático los captara saliendo de una tienda de lujo en París, para posteriormente dirigirse al auto Ferrari del futbolista para retirarse del lugar.

Pese a que la pareja se mantiene bastante alejada del ojo público, medios coreanos incluso han señalado que la pareja podría estar comprometida, pues ambos portaban anillos durante el torneo de tenis Roland Garros.

Además de ser conocida por ser la pareja sentimental de Lee Kang-in, Park Sang-hyo también es conocida por la comunidad fanática del K-Pop, pues es una de las personas allegadas a la rapera y exintegrante de Blackpink Lalisa Manobal, conocida como Lisa.

Lisa y Park Sang-hyo ı Foto: Redes Sociales

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