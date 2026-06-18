¿Quién es Lee Kang-in, a quien Aguirre quiere como a un hijo? | VIDEOS

Desde el inicio del Mundial los coreanos y mexicanos han dado de que hablar, y este jueves la Selección Mexicana se enfrentará a la Selección de Corea del Sur a las 19:00 horas en el Estadio Guadalajara.

En redes sociales se han viralizado muchos momentos sobre el Mundial, pues además de los partidos que se han disputado, las personas han llenado las calles de las sedes mundialistas con un ambiente de alegría, fraternidad, intercambios culturales y memes.

Uno de los momentos que han destacado fue una conferencia de prensa en la que el director técnico mexicano Javier Aguirre asegura que considera al jugador surcoreano Lee Kang-in como un hijo y lo quiere, debido a que lo conoce desde hace tiempo y lo vio crecer.

¿Quién es Lee Kang-in?

Lee Kang-in es un futbolista que nació el 19 de febrero del 2001 en Incheon, Corea del Sur y actualmente porta el número 19 en el equipo de futbol Paris Saint-Germain (PSG) de la UEFA.

De acuerdo con la página de su equipo actual, el futbolista que está en las filas de la Selección surcoreana para esta Copa Mundial comenzó su carrera deportiva desde los ocho años de edad.

Lee Kang-in inició su trayectoria en europa desde muy temprana edad, pues fue en 2011 cuando fue fichado por el Valencia, en donde permaneció por diez años y se desarrolló como futbolista profesional.

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Javier Aguirre se cruzó con el atacante de Corea del Sur, Lee Kang-in jugador que estuvo bajo la tutela del Vasco durante su paso en Mallorca 🇰🇷



El jugador del PSG Sse mostró bromista con su ex entrenador 🤣#MiSeleccionAzteca pic.twitter.com/Fusi7KNFCd — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) September 9, 2025

Luego de que debutara en el mundo profesional del futbol en 2018 a los 17 años de edad, de que ganara la Copa del Rey en 2019 y pasara a ser agente libre en 2021 después de estar en el Mallorca, el surcoreano de 25 años de edad fue fichado por el PSG en 2023.

La historia del exfutbolista y entrenador mexicano Javier Aguirre con el futbolista surcoreano Lee Kang-in se dio en el Real Club Deportivo Mallorca, pues el mexicano comenzó su compromiso con dicho equipo en la temporada 2021-2022.

La llegada del director técnico mexicano al Mallorca marcó un punto importante en la carrera de Kang-in, pues este logró que tanto el equipo como el futbolista mejoraran tácticamente, lo que llevó al surcoreano a ser contratado por el PSG posteriormente.

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