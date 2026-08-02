Árbitro abandona la cancha en pleno partido para poner una denuncia tras ser víctima de racismo (VIDEO)

El árbitro Marcos Nunes activó el protocolo antirracista en un juego del Campeonato Paulista Sub-15 de Brasil, luego de que el papá de uno de los futbolistas lo llamo “mono”, por lo que abandonó la cancha para poner la denuncia correspondiente.

De acuerdo con reportes de la prensa local, el silbante escuchó el insulto y posteriormente, tras el descanso, cruzó los brazos a la altura de las muñecas, esto para hacer la señal del protocolo antirracista de la FIFA, y de inmediato salió del campo de juego.

El insulto racista que recibió el árbitro Marcos Nunes ocurrió en los últimos momentos del primer tiempo del duelo, con el marcador 2-0 a favor del Referencia sobre el Votoraty.

TE RECOMENDAMOS: Tras liderar gran parte de la carrera Rodrigo González logra segundo lugar en Silverstone y da a México otro podio en el GB3 Championship

Identifican a sujeto que insultó al árbitro

Según información de EFE, el hombre que llamó “mono” al árbitro del juego del Campeonato Paulista Sub-15 de Brasil fue identificado y tuvo que declarar ante las autoridades correspondientes, las cuales presentaron cargos en su contra por un delito de racismo.

Este tipo de delitos en el país sudamericano es castigo con penas que pueden ir de dos a cinco años de cárcel.

“Saber que esto ocurre ya es extremadamente triste y doloroso, pero vivirlo en carne propia es devastador. La sensación de impotencia es tan grande que te hace llorar. En el vestidor, llegué a agradecerle a Dios no tener un hijo, solo por saber que él no tendría que pasar por una situación tan horrible como esta”, declaró el nazareno tras el incidente.

Marcos Nunes también aprovechó para hacer un llamado de atención a la sociedad brasileña, a la que invitó a tener autocrítica respecto a estos temas antes de hacer juicios sobre los comportamientos en otros lugares.

“Durante la Copa del Mundo, escuché a muchas personas decir que no apoyarían a Argentina porque allí son racistas. Miremos nuestro propio patio. El problema que señalamos fuera también es nuestro”, resaltó el silbante brasileño.

Votoraty reprueba insultos racistas al árbitro

Después del desafortunado hecho, el Votoraty emitió un comunicado para manifestarse en contra del insulto racista que recibió el árbitro Marcos Nunes.

“El club reafirma que no respalda, bajo ninguna circunstancia, actitudes que atenten contra la dignidad, el respeto y los valores de vida que el deporte también debe promover”, se lee en el mensaje del club del Campeonato Paulista de la Sub-15 del balompié brasileño.

EVG