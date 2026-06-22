‘Reconocimiento internacional es porque transformación representa a México’: CSP a The Guardian

"Lo que más nos importa es el apoyo del pueblo"

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo atribuyó el reconocimiento que The Guardian hizo, al destacarla en su portada como la líder de izquierda más popular en el mundo, a la cercanía entre la población mexicana y el movimiento de “transformación” que se ha emprendido.

Este fin de semana, la edición británica la destacó por su aprobación del 70 por ciento entre la población, que contrasta con las preferencias por líderes de derecha que en los últimos años han sido elegidos en América.

La mandataria comentó que lo más importante es el apoyo de la población, el cual se mantiene con el cumplimiento de los compromisos.

“Lo que más nos importa es el apoyo del pueblo. Y lo hacemos primero porque ese es nuestro compromiso, la cercanía con el pueblo, el ser un gobierno del pueblo. Y mientras eso sigue ocurriendo, pues vamos a seguir teniendo el apoyo de la gente. Ya si hay reconocimiento internacional por eso, pues es porque este movimiento representa la transformación de nuestro país”, declaró.

Destacó que esto se ha conseguido a pesar de las críticas que la 4T ha recibido con señalamientos de presuntamente vincularse con el crimen organizado.

“Quien está contra la transformación no está contra la transformación, está contra el pueblo de México. Esa es la verdad. El racismo, el clasismo que salen todos los días en los dirigentes de la oposición”, comentó.

Te puede interesar

- CSP inaugura en BC Central Eléctrica de Ciclo Combinado

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR