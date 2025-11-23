Marina refrenda compromiso con defensa de la soberanía y reconoce a Sheinbaum por ser primera mujer al mando

Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina, durante la ceremonia.

La Secretaría de Marina reafirmó su compromiso de proteger la soberanía nacional en los mares y tierras mexicanos, además de que reconoció el carácter histórico de que la presidenta Claudia Sheinbaum sea la primera mujer, en 200 años, al mando de la institución.

Durante la ceremonia por el Bicentenario de la consolidación de la independencia en la Mar, el titular de la Marina, Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, destacó que su institución mantiene un “encargo inquebrantable de defender los intereses marítimos del país”.

Subrayó que la Marina está siempre preparada para “ganar el barlovento”, expresión utilizada para referirse a la ventaja estratégica en el mar.

Asimismo, señaló que cada integrante de la corporación se siente “profundamente orgulloso del pasado y presente” que comparten con la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien agradecieron por acompañar este acto histórico.

“Es la comandanta suprema de una Armada bicentenaria”, afirmó el almirante.

Además, resaltó que este momento queda inscrito “no sólo en la bitácora naval, sino en la historia de la nación”, debido a que es la primera vez que una mujer encabeza la institución en dos siglos.

El acto formó parte de las actividades oficiales por los 200 años de la consolidación de la independencia en la mar, fecha que, destacó la Marina, reafirma la vocación del país por fortalecer su presencia y protección en los mares.

