Hoy como ayer estamos llamados a defender nuestra independencia, no triunfa quien busca apoyo extranjero: CSP

Presidenta Claudia Sheinbaum encabeza ceremonia por el Bicentenario de la Consolidación de la Independencia en la Mar, en Veracruz.

La presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a las y los mexicanos a seguir defendiendo la independencia y soberanía de México, y que “no triunfa” quien busca apoyo de gobiernos extranjeros.

Durante la ceremonia por el Bicentenario de la Consolidación de la Independencia en la Mar, en Veracruz, la mandataria recordó los episodios históricos que permitieron la retirada definitiva de las tropas españolas en 1825.

A propósito, resaltó la figura del capitán de fragata Pedro Sainz de Baranda, así como el papel del primer presidente de México, Guadalupe Victoria, en la consolidación de la independencia marítima del país.

Sheinbaum subrayó que, a lo largo de los siglos, México ha enfrentado invasiones y amenazas externas respaldadas por sectores conservadores. “La historia nos muestra que no triunfa quien convoca a la violencia como instrumento de presión, ni quien busca apoyo extranjero cuando no tiene apoyo interno”, afirmó.

La presidenta recordó también episodios como la invasión estadounidense, la intervención francesa y el Segundo Imperio, así como la resistencia liberal encabezada por Benito Juárez, insistiendo en que la defensa de la soberanía “es permanente y no termina nunca”.

En su mensaje, sostuvo que la patria “se defiende con amor” y que cuando el amor por el pueblo y la razón “se unen, el odio y el llamado al intervencionismo se debilitan”.

Sheinbaum destacó además la labor actual de las Fuerzas Armadas, particularmente de la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, a quienes reconoció por su entrega, apoyo en desastres naturales y participación en proyectos estratégicos.

“Deben emocionarnos y motivarnos las hazañas de nuestras fuerzas armadas que todos los días construyen paz y justicia con patriotismo junto a su pueblo”, dijo.

La presidenta concluyó su discurso llamando a mantener viva la defensa de la nación:

“Debemos seguir con la misión de proteger nuestra tierra y nuestras costas, garantizar nuestra soberanía y servir a México con valentía, honor, libertad y responsabilidad”.

