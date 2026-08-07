Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva del Senado │ Morena niega distractor en la detención de Ángel Aguirre

El partido oficialista celebró la detención del exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero, al considerar que se trata de un paso importante para avanzar en el esclarecimiento de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

La dirigencia nacional de Morena y otras figuras del guinda rechazaron que la captura del exmandatario forme parte de una estrategia para desviar la atención pública y sostuvieron que las investigaciones emprendidas por la Fiscalía General de la República (FGR) responden a la exigencia de verdad y justicia que, desde hace casi 12 años, mantienen las madres y los padres de los normalistas.

El Dato: El partido pidió que las autoridades conduzcan el proceso con autonomía, profesionalismo y respeto al debido proceso, y reconoció la lucha de los padres de los 43.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, rechazó tajantemente que la detención de Aguirre Rivero responda a una supuesta fabricación de culpables o sea utilizada como distractor del Gobierno federal ante otros problemas en el país.

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En conferencia de prensa, la legisladora sostuvo que el proceso contra el exmandatario estatal debe seguir su curso y estar sustentado en la investigación sobre la desaparición de los 43.

70 años tiene el exmandatario; gobernó entre 2011 y 2014

“Yo rechazo que se estén fabricando culpables. Quiero decir que Ángel Aguirre era el gobernador y que estamos hablando de una situación de hace 12 años”, afirmó.

Castillo Juárez señaló que, de acuerdo con información de la fiscalía, la investigación estaría relacionada con un presunto ocultamiento de información del caso Ayotzinapa, por lo que corresponderá a las autoridades determinar las responsabilidades que pudieran existir. “Se tendrá que seguir con todo el procedimiento. Eso es lo que yo declararía”, señaló.

Ante la insistencia sobre si Morena estaría fabricando responsables por los hechos ocurridos en Iguala, Guerreo, en septiembre de 2014, la presidenta del Senado reiteró su postura.

“Rechazo tajantemente este tipo de declaraciones. Yo creo que lo importante es que haya justicia en este país”, expresó.

Más tarde, ante señalamientos de la oposición con relación a que la detención podría ser un distractor del Gobierno, la senadora negó esa posibilidad y manifestó su confianza en las investigaciones de la fiscalía. “Yo reiteraría tajantemente: no se trata de fabricación de culpables, sino de investigaciones que están sustentadas seguramente en cuestiones muy importantes que son los hechos”, sostuvo.

Cierran filas ı Foto: Especial

Agregó: “Tengo confianza, obviamente, en la fiscal y en la investigación que siempre se ha hecho con mucha profesionalidad. No veo un distractor del Gobierno. De ninguna manera. Se está actuando a favor de la justicia en este país”.

En tanto, la dirigencia de Morena respaldó las acciones emprendidas por las autoridades en torno al caso Ayotzinapa y aseguró que la detención del exgobernador de Guerrero constituye un avance significativo en la búsqueda de justicia para las familias de los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014.

A través de un comunicado, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena sostuvo que la captura del exmandatario representa un nuevo paso en el proceso de esclarecimiento de uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente del país.

“El anuncio de la detención del exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero representa un paso clave en la lucha por la verdad y la justicia para las madres y los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos”, señaló.

También afirmó que el caso se convirtió en un símbolo de la impunidad y acusó a los gobiernos anteriores de obstaculizar las investigaciones mediante la denominada “verdad histórica”.

Morena exhortó a las fuerzas de oposición a evitar cualquier intento de desacreditar el trabajo de las autoridades ministeriales. El partido sostuvo que la reapertura de las investigaciones y el seguimiento permanente de las líneas de indagación han permitido avanzar en la identificación de presuntos responsables.

Asimismo, reiteró que uno de los principales compromisos de la Cuarta Transformación es combatir la corrupción y la impunidad, especialmente en los casos relacionados con violaciones graves a los derechos humanos.

El guinda también reconoció la labor de las madres y los padres de los estudiantes desaparecidos, a quienes calificó como un ejemplo de perseverancia y dignidad por mantener vigente la exigencia de justicia durante más de una década.

La exconsejera jurídica del Ejecutivo federal Esthela Damián Peralta expresó su respaldo a las investigaciones realizadas por la FGR, que derivaron en la detención del exgobernador guerrerense Ángel Aguirre, por su presunta participación en el ocultamiento de evidencias.

La también aspirante a la candidatura de Morena al gobierno de Guerrero señaló que la actuación de las autoridades representa un avance en el esclarecimiento del caso y en la exigencia de justicia planteada desde hace casi 12 años por las familias de los estudiantes.

Damián Peralta sostuvo que la investigación impulsada por las autoridades constituye un paso relevante para el movimiento de la Cuarta Transformación y para la sociedad mexicana.

La exfuncionaria federal destacó que tanto el expresidente López Obrador como la actual mandataria han mantenido un seguimiento constante de las investigaciones y de la atención a las madres y padres de los normalistas desaparecidos.

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, reaccionó la detención del exgobernador Ángel Aguirre con un mensaje en redes sociales en el que criticó a la oposición y respaldó el trabajo de la FGR.

“No tardan el PRI, el PAN, Somos México y sus aliados en firmar un desplegado para sostener que Ángel Aguirre es un perseguido político. ¡Gran trabajo que está realizando Ernestina Godoy en la FGR!”, señaló.