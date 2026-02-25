Ley Dalilah: Esta es la iniciativa de Trump para quitar las licencias de conducir para indocumentados

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump presentó una nueva ley, con la que se busca que la emisión de la licencia de conducir para los migrantes indocumentados sea restringida.

La iniciativa del presidente estadounidense es la Ley Dalilah, y en esta se prohibe que los inmigrantes indocumentados puedan obtener una licencia de conducir comercial (CDL por sus siglas en inglés).

De acuerdo con Donald Trump, esta iniciativa de ley contempla la seguridad pública, por lo que durante la sesión conjunta del Congreso del martes, pidió a los legisladores mostrar su apoyo, pues “el primer deber del gobierno estadounidense es proteger a los ciudadanos estadounidenses, no a los inmigrantes indocumentados.”

TE RECOMENDAMOS: Balance anual ante el Capitolio Trump presume logros en migración y política exterior

Asimismo, el presidente estadounidense dijo que debido a que “muchos; si no la mayoría de los inmigrantes ilegales, no hablan inglés”, por lo que estos no pueden leer las señales de tráfico en las que se indica la dirección, velocidad, peligro y ubicación.

Donald Trump SOTU 2026 ı Foto: Casa Blanca

Durante su discurso del Estado de la Unión del 2026 (SOTU), Donald Trump sostuvo que las leyes migratorias deben ser aplicadas de manera más estricta, por lo que apuntó que los demócratas “permiten la invasión fronteriza.”

De acuerdo con medios locales, la llamada Ley Dalilah repercutirá de manera directa a los conductores comerciales que no cuenten con una regulación en su estatus migratorio, pues se revocarán aproximadamente 200 mil licencias.

Las CDL son emitidas para aquellas personas que conduzcan autobuses, camiones de basura y semirremolques; y actualmente los inmigrantes indocumentados pueden recibir aquellas que se expiden bajo el nombre de CDL para no residentes y CDL para no domiciliados.

Estado de la Unión del 2026 ı Foto: Casa Blanca

¿Por qué se llama Ley Dalilah?

La propuesta de ley presentada por el presidente estadounidense, Donald Trump, recibe el nombre de Ley Dalilah, debido a que en 2024 una estudiante de primer grado de Bakersfield, California, resultó gravemente herida en un accidente automovilístico.

De acuerdo con una publicación de la Casa Blanca, el accidente en el que Dalilah Coleman sufrió heridas graves fue “causado por un inmigrante indocumentado que conducía un camión semirremolque con licencia de conducir comercial (CDL).”

Accidente automovilístico ocurrido el 20 de junio de 2024 en California ı Foto: Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS)

En la publicación puntualizan que entre las lesiones que sufrió Dalilah se encuentran “una lesión cerebral traumática y parálisis cerebral, por lo que necesitará atención y terapia de por vida.”

Los padres de Dalilah, quien tenía 5 años cuando ocurrió el accidente, abrieron una cuenta en Go Fund Me el 14 de febrero, en la que hasta el momento se han recaudado 148 mil 186 dólares de 165 mil que se tienen contemplados como meta.

El conductor del semiremolque de 18 ruedas es un inmigrante proveniente de la India, Partap Singh, quien fue arrestado en agosto del 2025 por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), y actualmente se encuentra en espera de su proceso migratorio.

Partap Singh, detenido por ICE ı Foto: Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS)