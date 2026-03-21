Publican video de la detención de Justin Timberlake por conducir ebrio en 2024

Justin Timberlake tuvo dificultades para realizar pruebas de sobriedad en el campo, las cuales le obligaron a caminar en línea recta y mantenerse de pie sobre una pierna después de que en 2024 los agentes de policía sospechaban que conducía ebrio, lo detuvieran en los Hamptons de Nueva York, según imágenes de video publicadas el viernes.

La estrella del pop dice a los agentes en un momento dado: “Estas son pruebas realmente difíciles”.

Las imágenes, que duran aproximadamente ocho horas, incluyen la parada inicial de Timberlake después de que la policía de Sag Harbor dijera que se saltó una señal de stop en el centro del pueblo, se salió de su carril y salió de su BMW oliendo a alcohol ese junio.

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El cantante de NSYNC convertido en artista en solitario y actor cuenta a los agentes que había bebido un martini y que había estado siguiendo a sus amigos a casa en el antiguo pueblo ballenero, que se encuentra entre los prósperos pueblos costeros de los Hamptons, a unas 100 millas (160 kilómetros) al este de la ciudad de Nueva York.

Cuando un agente le pregunta por qué está en la ciudad, Timberlake responde: “Estoy en una gira mundial”.

“¿Haciendo qué?” pregunta el agente.

“Difícil de explicar”, dice Timberlake.

Tras tartamudear un poco, dice: “Gira mundial. Soy Justin Timberlake”.

El agente finalmente responde: “¿Eres Justin Timberlake? ¿Tienes licencia contigo?”.

Timberlake, que finalmente se declaró culpable de un cargo menor, es solicitado por los agentes que camine talón a pie en línea recta por la carretera y levante una pierna. A veces parece nervioso al escuchar las instrucciones. Se disculpa con los agentes y les dice que su corazón está acelerado.

“Estoy un poco nervioso”, dice Timberlake en un momento.

En el asiento trasero del coche de policía, pregunta: “¿Por qué me arrestan?”.

Imagen del arresto de Justin Timberlake por conducir ebrio en 2024 ı Foto: Policía de Sag Harbor vía AP

De vuelta en la comisaría, informan a Justin Timberlake que lo retendrán durante la noche, a lo que responde: “¿Voy a estar aquí toda la noche? Son salvajes, muchachos”.

Le pide al agente que mantenga la luz encendida en la celda mientras cierran la puerta con llave.

La publicación por parte de la policía de Sag Harbor se produce después de que el pueblo y los abogados de Timberlake acordaran divulgar una versión censurada de las imágenes. La Associated Press fue uno de varios medios que presentaron una solicitud de registros solicitando la publicación del vídeo.

Los abogados de Timberlake habían demandado para bloquear la publicación del video, argumentando que “devastaría” la privacidad de Timberlake al revelar “detalles íntimos, muy personales y sensibles”. También dijeron que causaría “daño grave e irreparable” a su reputación al someterle a “burla y acoso público”.

Pero en una presentación conjunta con el municipio el viernes, los abogados de Timberlake reconocieron que el video “no constituye una invasión injustificada de la privacidad personal bajo la ley estatal de información pública y aceptaron su publicación”.

Los abogados y representantes de Justin Timberlake no respondieron inmediatamente a los correos electrónicos solicitando comentarios el viernes.

Los responsables de Sag Harbor, en un comunicado proporcionado por el abogado del pueblo, Vincent Toomey, dijeron que están satisfechos de que el asunto se haya resuelto y que hayan podido cumplir con la ley estatal de registros públicos.

“Desde el principio de este asunto, tras la detención del señor Timberlake, el Pueblo ha intentado cumplir con los mandatos de la Ley de Libertad de Información”, dice el comunicado. “Como ocurriría en cualquier caso relacionado con registros o grabaciones de vídeo de nuestro Departamento de Policía, dicho material se revisa y censura para abordar preocupaciones de seguridad pública y de agentes, así como consideraciones de privacidad personal”.

Justin Timberlake se declaró culpable de conducir bajo los efectos del alcohol en septiembre de 2024.

El natural de Tennessee accedió a emitir un anuncio de seguridad pública contra los peligros de conducir bajo los efectos del alcohol como parte del acuerdo de culpabilidad que redujo su cargo inicial de delito menor a una infracción de tráfico no penal.

También fue condenado a una multa de 500 dólares, 25 horas de servicio comunitario y una suspensión de su licencia por 90 días.

@consequence Police body cam footage of Justin Timberlake's June 2024 DWI arrest in Sag Harbor, Long Island, has been released. Timberlake initially sued to block its release. via Sag Harbor Police Department #justintimberlake #bodycamfootage ♬ original sound - consequence - consequence