Bloqueos y manifestaciones CDMX HOY 29 de julio: ¿Qué calles están cerradas?

Este miércoles 29 de julio, la circulación en la Ciudad de México se verá afectada por diversas movilizaciones sociales. Una serie de marchas, bloqueos y concentraciones se han convocado en las principales calles de la capital del país, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar su salida.
A diario, diferentes sectores de la población realizan protestas en vialidades importantes de la capital que provocan severas afectaciones viales y alteran la movilidad de los habitantes. Para evitar contratiempos, es fundamental conocer cuáles son los puntos críticos y los horarios previstos para las movilizaciones de hoy.
Si tienes que salir, en La Razón te compartimos el reporte detallado de cuáles son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy en las distintas alcaldías de la CDMX.
Metro CDMX HOY 29 de julio: Estas son las líneas con marcha lenta
Manifestaciones y bloqueos en CDMX hoy: Reporte vial del miércoles 29 de julio
Si vas a salir, toma tus precauciones. Aunque las autoridades de la CDMX prevén solo una marcha para este miércoles 29 de julio, la circulación y el tráfico se verán afectados por algunas concentraciones programadas.
A continuación, te compartimos los horarios y ubicaciones para que busques alternativas viales.
Ubicaciones de las concentraciones en CDMX
- Alianza Nacional de Jubilados: Torre Ejecutiva Pemex (Puerta 21) Bahía de San Hipólito No. 20, Col. Verónica Anzúres, Alc. Miguel Hidalgo, desde las 09:00
- Colectiva “vida para todas”: Salas de Juzgados del Reclusorio Femenil de Santa Martha Acatitla Unión No. 25, Col. Santa Martha Acatitla, Alc. Iztapalapa, desde las 10:30
- Cuerpos en resistencia: Centro Comercial Santa Fe Vasco de Quiroga No. 3800, Col. Santa Fe, Alc. Cuajimalpa, desde las 12:00
- Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica: Sede del Sindicato Mexicano de Electricistas Av. Insurgentes Centro No. 98, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc, desde las 14:30
- Asamblea general de trabajadores de la Ciudad de México: Secretaría de la Contraloría General Av. Arcos de Belén No. 2, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc, desde las 16:00
- Vecinos y vecinas del Multifamiliar Tlalpan: Foro Cultural “El Caracol” de la Unidad Habitacional Tlalpan Coyoacán Calz. de Tlalpan y Cerro San Antonio, Col. Educación, Alc. Coyoacán, desde las 20:00
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LMCT