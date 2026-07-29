Bloqueos y manifestaciones CDMX HOY 29 de julio: ¿Qué calles están cerradas?

Aspectos de bloqueo registrado en vialidades del sur de la Ciudad de México

Este miércoles 29 de julio, la circulación en la Ciudad de México se verá afectada por diversas movilizaciones sociales. Una serie de marchas, bloqueos y concentraciones se han convocado en las principales calles de la capital del país, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar su salida.

A diario, diferentes sectores de la población realizan protestas en vialidades importantes de la capital que provocan severas afectaciones viales y alteran la movilidad de los habitantes. Para evitar contratiempos, es fundamental conocer cuáles son los puntos críticos y los horarios previstos para las movilizaciones de hoy.

Si tienes que salir, en La Razón te compartimos el reporte detallado de cuáles son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy en las distintas alcaldías de la CDMX.

Manifestantes por los desaparecidos de Ayotzinapa en la zona centro de la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

Manifestaciones y bloqueos en CDMX hoy: Reporte vial del miércoles 29 de julio

Si vas a salir, toma tus precauciones. Aunque las autoridades de la CDMX prevén solo una marcha para este miércoles 29 de julio, la circulación y el tráfico se verán afectados por algunas concentraciones programadas.

A continuación, te compartimos los horarios y ubicaciones para que busques alternativas viales.

Ubicaciones de las concentraciones en CDMX

Alianza Nacional de Jubilados: Torre Ejecutiva Pemex (Puerta 21) Bahía de San Hipólito No. 20, Col. Verónica Anzúres, Alc. Miguel Hidalgo, desde las 09:00

Colectiva “vida para todas”: Salas de Juzgados del Reclusorio Femenil de Santa Martha Acatitla Unión No. 25, Col. Santa Martha Acatitla, Alc. Iztapalapa, desde las 10:30

Cuerpos en resistencia: Centro Comercial Santa Fe Vasco de Quiroga No. 3800, Col. Santa Fe, Alc. Cuajimalpa, desde las 12:00

Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica: Sede del Sindicato Mexicano de Electricistas Av. Insurgentes Centro No. 98, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc, desde las 14:30

Asamblea general de trabajadores de la Ciudad de México: Secretaría de la Contraloría General Av. Arcos de Belén No. 2, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc, desde las 16:00

Vecinos y vecinas del Multifamiliar Tlalpan: Foro Cultural “El Caracol” de la Unidad Habitacional Tlalpan Coyoacán Calz. de Tlalpan y Cerro San Antonio, Col. Educación, Alc. Coyoacán, desde las 20:00

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este miercoles 29 de julio, en la #CiudadDeMéxico.



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LMCT