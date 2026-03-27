Tiger Woods es liberado bajo fianza tras volcar su vehículo al conducir supuestamente intoxicado

Tiger Woods fue puesto en libertad bajo fianza, horas después de que, al volante de su Land Rover, rozó un camión, volcó su vehículo sobre un costado y fue arrestado como sospechoso de conducir intoxicado, de acuerdo con las autoridades .

Woods, quien no resultó herido en el accidente, fue puesto en libertad bajo fianza, de acuerdo con Christine Weiss, una portavoz policial del condado de Martin. Bajo la ley de Florida, Woods tenía que pasar al menos ocho horas en la cárcel antes de tener derecho a pagar la fianza.

El jefe policial del condado, John Budensiek, dijo que Woods se desplazaba a “alta velocidad” por una carretera de una zona residencial y después del accidente mostró " señales de estar impedido para conducir".

TE RECOMENDAMOS: Fuera de Canchas La FOTO de Tiger Woods tras ser arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol

Tiger Woods has been arrested and jailed for driving under the influence, property damage and refusal to submit to a lawful test after being involved in a car crash in Florida. pic.twitter.com/LscoOCAmlz — Sky Sports News (@SkySportsNews) March 27, 2026

Budensiek agregó que los investigadores creen que el golfista había tomado “algún tipo de medicamento o droga”. Lo describió como letárgico y dijo que aceptó una prueba de alcoholemia que no dio positivo, pero se negó a un análisis de orina y fue arrestado.

El representante de Woods en Excel Sports no respondió de inmediato a un mensaje de texto en el que se solicitaba información.

Es la cuarta vez que Woods se ha visto involucrado en un accidente automovilístico; el más reciente había ocurrido en febrero de 2021, cuando su camioneta se salió de una carretera costera en Los Ángeles a gran velocidad, lo que le provocó múltiples lesiones en las piernas y los tobillos.

La foto que muestra a Tiger Woods tras su arresto en Florida. ı Foto: AP

Asimismo, es la segunda vez que Woods ha sido arrestado por un cargo de conducir intoxicado pero no alcoholizado. Dijo que había tomado una mezcla inadecuada de analgésicos en 2017, cuando las autoridades lo encontraron dormido al volante de su auto, con el motor aún en marcha y con daños en el lado del conductor. Woods se declaró culpable entonces de conducir de forma imprudente.

Al presidente Donald Trump, cuya exnuera está saliendo con Tiger Woods, se le preguntó sobre el golfista el viernes por la tarde, cuando aterrizó en Miami para un encuentro de inversionistas.

“Me siento tan mal. Tiene algunas dificultades”, dijo Trump. “Es un amigo mío, muy cercano. Es una persona increíble. Un hombre increíble. Pero tiene algunas dificultades”.

🚨🐅📸 #PHOTO — Tiger Woods was seen leaving jail this evening after getting picked up in an Escalade.



(Photo: Christopher Oquendo) pic.twitter.com/nf4KqzOYKa — NUCLR GOLF (@NUCLRGOLF) March 28, 2026

El accidente ocurrió poco antes de las 2 de la tarde, no lejos de donde vive Woods en Jupiter Island. Budensiek dijo que Woods intentó rebasar un camión de limpieza a presión mientras conducía por una carretera de dos carriles con un límite de velocidad de 30 mph (48 kph). Añadió que las autoridades no pudieron determinar a qué velocidad iba Woods.

La Land Rover se desvió para evitar una colisión mientras rebasaba al camión, pero rozó la parte trasera del remolque de éste, dijo Budensiek. Luego, la camioneta de Woods volcó sobre el lado del conductor.

El jefe policial dijo que Woods “cooperó pero no está tratando de incriminarse”. Afirmó que el golfista tiene derecho a negarse a la prueba de orina y que las autoridades “nunca obtendrán resultados definitivos sobre con qué estaba afectado”.

DCO