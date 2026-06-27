Ulises Mejía Haro va por la coordinación estatal de Morena en Zacatecas

Ulises Mejía Haro formalizó este sábado su registro para el proceso interno de Morena.

El diputado federal con licencia, Ulises Mejía Haro, formalizó este sábado su registro para participar en el proceso interno de Morena por la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación en Zacatecas.

Tras concluir el trámite en el World Trade Center de la Ciudad de México, hizo un llamado a privilegiar la unidad y expresó su respeto por quienes participan en el proceso. Asimismo, sostuvo que el proyecto de nación debe estar por encima de cualquier aspiración personal .

“Lo hago con humildad, con responsabilidad y con el corazón puesto en mi tierra. Estoy convencido de que la transformación se fortalece desde el territorio, con unidad y cercanía con nuestra gente” Ulises Mejía Haro, diputado federal con licencia



Al centro, el diputado federal con licencia, Ulises Mejía Haro. ı Foto: Cortesía

Mejía Haro llega al proceso con una trayectoria que incluye haber sido el primer presidente municipal de Morena en la capital de Zacatecas y posteriormente diputado federal, cargo desde el que impulsó 15 iniciativas de ley y mantuvo una presencia permanente en el estado mediante más de 420 asambleas legislativas e informativas, sin descuidar sus responsabilidades en el Congreso.

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En el ámbito político, en Zacatecas coordinó el proceso interno que respaldó la candidatura presidencial de Claudia Sheinbaum Pardo, y posteriormente su campaña rumbo a la Presidencia.

Asimismo, participó como relator del decimonoveno libro del expresidente Andrés Manuel López Obrador, A la mitad del camino, realizando encuentros y recorridos en distintos estados del país.

Al centro, Ulises Mejía Haro. ı Foto: Cortesía

Su perfil combina experiencia en el servicio público, actividad empresarial y preparación académica integrada por dos licenciaturas, dos maestrías y un doctorado .

De acuerdo con diversas mediciones de opinión pública, entre ellas las realizadas por Enkoll, De las Heras Demotecnia y Mendoza Blanco & Asociados, Ulises Mejía Haro encabeza las preferencias entre los aspirantes de Morena rumbo a la gubernatura de Zacatecas, un posicionamiento que su equipo atribuye a un proyecto construido con cercanía, trabajo territorial y resultados.

cehr