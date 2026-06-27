Alfonso Sánchez García se registra en Morena para encabezar la coordinación estatal en Tlaxcala

Alfonso Sánchez García se registra en Morena para encabezar la Defensa de la Transformación en Tlaxcala.

Alfonso Sánchez García formalizó este sábado su registro ante la Comisión Nacional de Elecciones de Morena para participar en el proceso interno mediante el que se definirá a la persona que encabezará la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Tlaxcala.

El registro se realizó en el World Trade Center de la Ciudad de México, donde Sánchez García estuvo acompañado por sus hijos, militantes, simpatizantes y representantes de la riqueza cultural de la entidad, entre ellos integrantes de pueblos originarios y huehues, quienes dieron muestra de la identidad y el respaldo del pueblo tlaxcalteca.

Alfonso Sánchez García se registras con respaldo del pueblo de Tlaxcala. ı Foto: Cortesía

Al concluir el trámite, expresó que participa con plena convicción, respetando las reglas del movimiento y con la firme intención de fortalecer la unidad de Morena y consolidar el proyecto de transformación que impulsa el país.

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Afirmó que su decisión responde al compromiso de dar continuidad al Proyecto de Nación iniciado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que actualmente encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y que en Tlaxcala impulsa la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.

“Estoy aquí porque creo en los principios que dieron vida a nuestro movimiento. Hoy gobierna el pueblo y los recursos públicos deben administrarse con honestidad, porque pertenecen al pueblo” Alfonso Sánchez García, aspirante a la coordinación estatal de Morena en Tlaxcala



Al centro, Alfonso Sánchez García. ı Foto: Cortesía

Asimismo, anunció que recorrerá los 60 municipios del estado para dialogar con la militancia y la ciudadanía, escuchar sus planteamientos y construir, desde la cercanía, una agenda que fortalezca la transformación en Tlaxcala.

Finalmente, convocó a las y los morenistas a privilegiar la unidad, el respeto y la participación, al señalar que sólo trabajando juntos será posible consolidar un estado con mayor bienestar, justicia social y oportunidades para todas y todos.

cehr