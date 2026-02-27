Ulises Mejía impulsa agenda legislativa con perspectiva feminista en el Congreso de la Unión.

Como parte de las mesas de trabajo para la construcción de la agenda legislativa del segundo año de la LXVI Legislatura en el Congreso de la Unión, el diputado federal Ulises Mejía Haro organizó el conversatorio “Por una agenda legislativa con perspectiva feminista e igualdad sustantiva”, un espacio de diálogo, reflexión e incidencia con la participación de instituciones electorales, organizaciones de la sociedad civil y diversos colectivos feministas.

El conversatorio tuvo como objetivo incorporar una perspectiva feminista en la agenda legislativa, entendida no solo como paridad numérica, sino como la garantía de condiciones reales de acceso, permanencia y ejercicio efectivo del poder para las mujeres, así como la erradicación de la violencia política y de las desigualdades estructurales en el ámbito político-electoral.

Durante el encuentro participó Carla Humphrey, consejera electoral del INE, quien subrayó la importancia de fortalecer los mecanismos institucionales que garanticen el acceso efectivo de las mujeres a la justicia y a los cargos públicos, destacando que la paridad debe traducirse en decisiones con impacto real en la vida de las mujeres.

Por su parte, Dulce Montserrat Enríquez, enlace de los congresos de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México, señaló los avances que se han alcanzado a nivel nacional con la llegada de la primera mujer presidenta, Claudia Sheinbaum, quien ha impulsado una agenda desde el territorio para lograr la igualdad sustantiva y el respeto a los derechos de las mujeres. Asimismo, reconoció las experiencias locales que han sido motor de avances en materia de paridad e igualdad de género.

En su intervención, María Luisa Sosa de la Torre, presidenta de la colectiva Olimpia de Gouges, hizo un llamado a no retroceder en los derechos conquistados, recordando que la participación política de las mujeres ha sido resultado de luchas históricas y que el reto actual es garantizar el ejercicio real del poder, sin violencia ni simulaciones.

Desde la sociedad civil, Adriana Aguilar, del área de Equis Justicia para las Mujeres, expuso la necesidad de incorporar criterios de igualdad sustantiva y perspectiva feminista en la próxima reforma electoral y judicial, particularmente para asegurar la idoneidad de los perfiles, prevenir la violencia política y garantizar condiciones equitativas en los procesos de elección, incluidos los del Poder Judicial.

Asimismo, Karen Méndez, del capítulo Mujeres de Un Movimiento Honesto, destacó que una agenda legislativa con perspectiva feminista debe reconocer los derechos político-electorales de las mujeres como derechos llave, indispensables para avanzar en la igualdad sustantiva y en el fortalecimiento democrático. Reconoció el trabajo de la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, quien desde su responsabilidad ha impulsado una participación transversal de las mujeres en los ámbitos público y privado.

En tanto, Carmen Arreola, de Mujeres Universitarias de Un Movimiento Honesto, subrayó la importancia de que las universidades y espacios académicos estén obligados a cumplir el marco de igualdad sustantiva y paridad en el acceso a los cargos de toma de decisiones, señalando que la autonomía no puede ser pretexto para la exclusión.

Durante los trabajos se coincidió en que la agenda legislativa con perspectiva feminista debe estructurarse en cinco grandes ejes: paridad sustantiva; violencia política contra las mujeres; garantía del ejercicio efectivo del cargo; democracia paritaria sustantiva; y reforma del Estado para la igualdad sustantiva.

Entre los principales planteamientos que se propusieron integrar a la agenda legislativa destacan:

Reconocer constitucionalmente la paridad como vertical, horizontal y transversal, como piso mínimo y no como límite.

Garantizar el ejercicio efectivo del cargo para las mujeres electas o designadas, erradicando prácticas como gobiernos paralelos, desposesión funcional y sustituciones simuladas .

Fortalecer los mecanismos de prevención, atención y sanción de la violencia política, con procedimientos ágiles , medidas cautelares inmediatas y defensorías electorales con capacidad real de restitución de derechos.

Impulsar acciones afirmativas y condiciones de igualdad en los procesos de elección judicial, asegurando la idoneidad de los perfiles , la independencia judicial y la ausencia de injerencias políticas o de factores de poder.

Reconocer las cargas de cuidado como una desigualdad estructural que debe ser atendida mediante apoyos, esquemas de financiamiento y formatos flexibles de participación política.

Avanzar hacia una reforma del Estado con perspectiva feminista, incorporando lenguaje incluyente y no sexista, y garantizando la paridad en los poderes Ejecutivo , Legislativo y Judicial , así como en órganos autónomos y universidades.

Asegurar que toda reforma cuente con presupuesto con perspectiva feminista, como condición indispensable para que la igualdad sustantiva se traduzca en realidades y no solo en disposiciones normativas.

Las participantes coincidieron en que los avances logrados en materia de derechos políticos de las mujeres no han sido concesiones, sino el resultado de luchas históricas encabezadas por mujeres organizadas, particularmente desde los estados, como el caso de Zacatecas, que ha sido pionero en la construcción de reformas político-electorales con enfoque de igualdad.

Finalmente, el diputado federal Ulises Mejía Haro refrendó su compromiso de seguir construyendo, desde el Congreso de la Unión, una agenda legislativa con perspectiva feminista, basada en el diálogo con las mujeres organizadas, la escucha activa y la traducción de estas propuestas en iniciativas concretas que fortalezcan la democracia y garanticen una vidalibre de violencia y con igualdad sustantiva para todas las mujeres.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR