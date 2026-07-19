Anticorrupción y TFJA sancionan a 34 servidores públicos de 17 dependencias

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) sancionaron a 34 servidores públicos de 17 dependencias federales con multas por más de 1.8 millones de pesos, destituciones, suspensiones e inhabilitaciones.

En un comunicado, Anticorrupción explicó que, por infracciones graves, el TFJA impuso sanciones a servidores de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), la Secretaría de Economía, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La sanción más severa fue una inhabilitación por 20 años impuesta a José L., adscrito a la Escuela Secundaria “Emiliano Zapata” de la Ciudad de México, tras acreditarse acoso sexual contra dos estudiantes ocurridos en 2020.

En la Sader, cuatro exservidores públicos fueron sancionados por irregularidades en la entrega de apoyos del programa Producción para el Bienestar durante 2019 y 2020.

Las sanciones incluyen una inhabilitación de 15 años y multa de 140 mil pesos para María H.; inhabilitación de 10 años y multa de 58 mil pesos para Leticia L.; así como inhabilitaciones de un año y multas de 26 mil y 3 mil pesos para Irving F. y Víctor M., respectivamente, por autorizar el pago de 119 apoyos sin contar con los expedientes de los beneficiarios.

María G., adscrita a la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Economía, fue inhabilitada por 15 años y deberá cubrir una indemnización de 1.5 millones de pesos, luego de autorizar diez licencias con goce de sueldo en 2022, sin tener facultades para ello.

En la Profeco, Araceli D., de la Oficina de Defensa del Consumidor Zona Metropolitana Toluca, recibió una inhabilitación de 10 años, fue destituida y deberá pagar una indemnización de 79 mil pesos, tras comprobarse que se asignó viáticos a sí misma y a otros dos servidores públicos para actividades que no correspondían al servicio público.

En la ANAM, Juan C. y Manuel R., adscritos a la Aduana de Ciudad Juárez, fueron inhabilitados por un año por intentar obtener un beneficio económico durante la revisión de mercancías en 2022.

Asimismo, tres trabajadores de la CFE recibieron una inhabilitación de tres meses por no realizar correctamente el procedimiento de verificación de un medidor en 2021.

#ComunicadoBuenGobierno



La Secretaría Anticorrupción y #BuenGobierno logra sancionar a 34 personas servidoras públicas de 17 dependencias del @GobiernoMX, con inhabilitaciones de hasta 20 años y multas económicas por más de 1.8 mdp, por incurrir en faltas graves y no graves.… pic.twitter.com/xfUohG4hAK — Buen Gobierno México 🇲🇽 (@BuenGobierno_mx) July 19, 2026

Anticorrupción sanciona a servidores de 14 dependencias

Por separado, la Secretaría Anticorrupción sancionó a servidores públicos de 14 dependencias federales.

Entre los casos destaca Pemex, donde Saúl R., del Sector Ductos del Valle de México, fue suspendido por 30 días tras provocar un accidente vial con un vehículo oficial en 2024, mientras que Marlyn C. recibió una suspensión de 15 días por ordenar descuentos salariales sin sustento a dos trabajadoras.

En la CFE, Brenda T. fue suspendida por 15 días por generar un finiquito de servicio eléctrico fuera del procedimiento establecido y Guillermo D. recibió una suspensión de 10 días por faltas de respeto hacia una subordinada.

En el Conalep, Jesús M., del plantel Venustiano Carranza II de la Ciudad de México, fue destituido e inhabilitado por tres meses tras acreditarse el acoso sexual a una estudiante ocurrido en 2024.

También se impusieron sanciones en la Sader, donde dos funcionarios fueron suspendidos por conductas de falta de respeto hacia otros servidores públicos; en Finabien, por el uso indebido de instalaciones oficiales para la elaboración de videos con lenguaje sexista y por omitir reportar un faltante de caja; en Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), por autorizar fuera de plazo el finiquito de una obra; y en el Banco del Bienestar, por autorizar un retiro de 16 mil pesos sin verificar la identidad del titular de la cuenta.

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