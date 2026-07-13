Anticorrupción multa con 42 mdp a la FMF

La Liga MX buscaba eliminar el anonimato en las tribunas de futbol tras la pelea campal entre aficionados de Querétaro y Atlas en el Estadio Corregidora. El plan era identificar plenamente a cada asistente para vetar de por vida a quienes iniciaran riñas o actos vandálicos.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impuso una multa de 42 millones 849 mil 95 pesos a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) por incumplir la legislación sobre protección de datos personales mediante el sistema Fan ID. La resolución atribuyó a la organización dos infracciones relacionadas con fotografías de los aficionados registrados.

El procedimiento estableció que el Aviso de Privacidad publicado no informó que las imágenes constituían datos biométricos sensibles. Esa omisión, dijo, impidió a los titulares conocer el alcance del tratamiento aplicado a su información y decidir sobre el uso autorizado.

El Tip: En sus primeros dos años de operación, personas de más de 45 nacionalidades registraron su Fan ID para poder ingresar a partidos de futbol en los estadios de México.

Dicha categoría requiere cuidados reforzados. En este caso, la FMF debía explicar expresamente la naturaleza del registro facial y precisar las condiciones bajo las cuales recopilan, procesan y resguardan el material entregado.

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Otra falta correspondió al consentimiento exigido por la ley para el trato de este tipo de datos. El portal sólo solicitaba marcar una casilla, sin firma autógrafa, electrónica o algún método de autenticación capaz de demostrar inequívocamente que el usuario otorgó permiso para manejar información sensible.

La dependencia sostuvo que ese mecanismo resultó insuficiente, pues la autorización debía constar por escrito y acreditar la voluntad del titular previo al registro biométrico. La dependencia también identificó incumplimientos a los principios de responsabilidad y licitud por la ausencia de medidas necesarias para garantizar un tratamiento correcto.

Además de la gravedad de las conductas, la Secretaría tomó en cuenta el carácter biométrico de los elementos recopilados y la capacidad económica de la asociación. Para este último criterio consultó la declaración anual de impuestos del ejercicio fiscal del 2024.

Para la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), los riesgos del Fan ID aparecieron desde su planteamiento. En 2022, la organización cuestionó que la entrada a los estadios dependiera de entregar información personal sin alternativa y pidió detener el despliegue hasta contar con una evaluación pública de impacto.

R3D advirtió después que una base masiva y centralizada podía sufrir vulneraciones con consecuencias irreversibles cuando contiene rasgos faciales.

La organización civil también reclamó transparencia sobre las características técnicas, el intercambio con autoridades de seguridad y las pruebas previas a la extensión del esquema.

El Fan ID comenzó a aplicarse en la Liga MX después de la violencia registrada en el Estadio Corregidora, en marzo de 2022. Desde entonces, organizaciones especializadas cuestionaron el uso obligatorio de reconocimiento facial por los riesgos asociados al manejo de bases biométricas, las posibles fallas de identificación y el acceso indebido a esa información.

Como parte del expediente, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno precisó que la notificación respondió a los plazos legales y al desarrollo del proceso administrativo. En tanto, la FMF conserva los medios de defensa para impugnar la determinación si lo considera procedente, con algunos recursos de revisión.

La dependencia federal advirtió que defenderá ante las instancias correspondientes la legalidad de la multa.