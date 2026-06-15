Suspenden partido Irán vs Nueva Zelanda de la Copa del Mundo 2026 por lluvia

La bandera de Irán en el protocolo de inicio de la Copa del Mundo 2026

El Fan Festival de la Ciudad de México sus pendió la transmisión en pantalla gigante del partido de la Copa del Mundo 2026 entre Irán y Nueva Zelanda por las fuertes lluvias que se registran en la zona del Zócalo capitalino. El partido, que se realiza en el Los Ángeles, se jugará sin contratiempos.

“ANUNCIO. Se suspende la transmisión en nuestra pantalla del partido Irán vs Nueva Zelanda”, fue el mensaje con el que el Fan Fest de la CDMX alertó a la gente sobre el estatus del partido.

El Fan Festival de la Ciudad de México es un espacio en donde los aficionados nacionales y extranjeros pueden disfrutar de todos los partidos de la Copa del Mundo más allá de los estadios. Mediante pantallas gigantes se transmiten los juegos en un lugar dedicado a la comunidad.

En México hay un Fan Fest en CDMX, Guadalajara y Monterrey, cada una de las sedes nacionales del Mundial 2026. Están disponibles desde el 11 de junio hasta el 19 de julio. En la capital se ubica en el Zócalo, en la Plaza de la Constitución.

El Fan Fest de la Ciudad de México opera en diferentes horarios, que se pueden encontrar en la página de la FIFA. El acceso es gratuito y está abierto a todo público.