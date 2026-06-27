George Russell gana la pole position para el Gran Premio de Austria de F1; Checo Pérez largará en el puesto 19

George Russell ganó la pole position del Gran Premio de Austria de la F1 2026.

El británico George Russell, de la escudería Mercedes, consiguió la pole position del Gran Premio de Austria de la F1 2026, luego de un cerrado y accidentado desenlace en la clasificación en el Red Bull Ring de Estiria. Max Verstappen sufrió un fuerte golpe contra el muro de contención sobre el final.

Checo Pérez, Valtteri Bottas, Alex Albon, Carlos Sainz, Fernando Alonso y Lance Stroll fueron los volantes eliminados tras el final de la Q1.

Los volantes que no pasaron el corte en la Q2 fueron Pierre Gasly, Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman, Nico Hülkenberg, Esteban Ocon y Franco Colapinto.

Top 5 de la clasificación del Gran Premio de Austria de F1

George Russell (Mercedes)

Charles Leclerc (Ferrari)

Lewis Hamilton (Ferrari)

Kimi Antonelli (Mercedes)

Max Verstappen (Red Bull)

¿Cómo va el campeonato de pilotos de la F1 2026?

El italiano Kimi Antonelli, de la escudería Mercedes, lidera la clasificación de la F1 2026 con una cosecha de 156 puntos después de siete carreras disputadas, de las cuales ganó cinco, todas de manera consecutiva.

En el segundo sitio de la clasificación se ubica el británico Lewis Hamilton, quien tras su victoria en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, su primer triunfo con Ferrari, llegó a 115 unidades para dejar atrás a su compatriota George Russell, quien es tercero con 106 puntos.

El top 5 de la clasificación en la F1 2026 lo completan el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el británico Lando Norris (McLaren) con 75 y 73 unidades, de manera respectiva.

EVG