Isaac del Toro: ¿cuándo y dónde es su próxima carrera tras ganar el Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026?

Isaac del Toro está listo para el Tour de France 2026.

Isaac del Toro volvió a confirmar que es una de las grandes sensaciones del ciclismo mundial. El mexicano conquistó este domingo el Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 tras protagonizar una espectacular remontada en la montaña y quedarse con la clasificación general de una de las competencias más importantes de preparación rumbo al Tour de Francia.

El ciclista de UAE Team Emirates-XRG llegó a la última etapa con una desventaja de 49 segundos respecto al líder, el australiano Luke Tuckwell. Sin embargo, volvió a demostrar su fortaleza en la alta montaña y logró arrebatarle el liderato para coronarse campeón de la prueba francesa. Además, ganó las dos últimas etapas consecutivas, ambas con final en ascenso.

La victoria representa otro paso gigante en la carrera del pedalista de Ensenada, quien regresó recientemente a la competición tras superar una lesión sufrida durante la Itzulia Basque.

El Tour de Francia, el gran objetivo

Tras su conquista en Francia, el siguiente desafío confirmado para el mexicano será el Tour de France 2026, que arrancará el próximo 4 de julio y concluirá el 26 del mismo mes.

La carrera más prestigiosa del ciclismo mundial representará una nueva oportunidad para que Del Toro continúe construyendo su historia en el máximo nivel.

Su actuación en Auvernia-Ródano-Alpes ha generado expectativas entre especialistas y aficionados, quienes ven al mexicano como una de las cartas fuertes del UAE Team Emirates-XRG para respaldar sus aspiraciones en la Grande Boucle.

Mientras tanto, México disfruta el ascenso de un corredor que sigue derribando barreras y que cada vez luce más preparado para competir entre la élite del ciclismo mundial.

Una temporada de consagración

El triunfo en Auvernia-Ródano-Alpes se suma a una campaña extraordinaria para Del Toro.

Durante 2026 ya conquistó pruebas de prestigio como el UAE Tour y la Tirreno-Adriático, consolidándose como uno de los corredores más exitosos de la temporada. Con este nuevo título, el mexicano sigue ampliando un palmarés que comienza a colocarlo entre los nombres más importantes de la nueva generación del ciclismo internacional.

A sus 22 años, Del Toro Romero ha demostrado capacidad para competir en carreras de una semana, responder en etapas de montaña y asumir responsabilidades dentro de una de las escuadras más poderosas del mundo.

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