Granos en la cara de Kylian Mbappé preocupan en redes sociales, ¿qué le pasó? FOTOS

Este 30 de junio Francia eliminó a Suecia y Kylian Mbappé marcó un doblete y Bradley Barcola otro, lo que los llevó a obtener un con un 3-0 durante el partido y a los octavos de final contra Paraguay el próximo 4 de julio.

Francia ha sido uno de los equipos que más han destacado durante este Mundial, y pese a que en el último partido durante los primeros minutos fueron tranquilos, los franceses marcaron su primer gol casi a los 45 minutos.

Pese a que el desempeño de Kylian Mbappé; uno de los futbolistas que perfilan para ser el máximo goleador de esta Copa, ha destacado durante todo el Mundial, los usuarios en redes sociales se cuestionaban qué le pasó en el rostro.

Una de las tomas de la cara de Kylian Mbappé se están volviendo virales en redes sociales, pues en el minuto 31:29 del partido contra Suecia se pudo ver que el futbolista tiene unos granos en la cara.

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¿Qué se ha hecho Mbappé en la cara?

En redes sociales comenzó a hacerse viral una imagen en la que Kylian Mbappé tiene granos abultados y lesiones en el mentón, por lo que las personas señalaban que podría tener una infección o alguna enfermedad de la piel.

Esta imagen incluso ha sido utilizada para recomendar productos de cuidado de la piel, pues muchos aseguran que Mbappé tiene acné inflamatorio, bellos encarnados, foliculitis o alguna irritación por el sudor y la humedad.

Che alguien sabe que son estos granitos que tiene ahí Mbappe? pic.twitter.com/D0RgHAbo3z — Habemus Fútbol (@Habemusfutbol10) July 1, 2026

Pese a que en la fotografía que circula en redes sociales se puede ver que aparentemente Kylian Mbappé tiene granos bastante pronunciados en la parte inferior de la cara, algunos usuarios apuntan que es una imagen hecha con Inteligencia Artificial.

Durante la entrevista después del partido en la que está cargando el reconocimiento como el MVP del partido se puede ver la cara de Mbappé por más tiempo, y esta luce con normalidad y sin ninguna afectación cutánea.

1️⃣8️⃣ Goals!



Kylian Mbappe knows exactly how many #WorldCup goals he has ✅ pic.twitter.com/cTdQwFSYUR — DAZN Football (@DAZNFootball) June 30, 2026

Incluso las fotografías que el mismo futbolista compartió en sus redes sociales muestran que su rostro no presenta alguna lesión cutánea visible, así como diversas tomas que circulan en redes sociales del partido contra Suecia.

Hasta el momento no existe información oficial que confirme o descarte alguna enfermedad cutánea o afectación de salud que pueda explicar qué le pasó a Mbappé en el rostro, pues todo parece apuntar que son imágenes alteradas con IA.

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