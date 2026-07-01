Mbappé, el jugador con más anotaciones en rondas finales

EL GALO, ayer, festeja una de sus dianas ante Suecia

Francia reivindicó su candidatura como favorita al título de la mano de Kylian Mbappé, quien hizo su tercer doblete en cuatro partidos de la Copa del Mundo 2026 y puso a los galos en los octavos de final del torneo tras vencer 3-0 a Suecia, duelo en donde el delantero se convirtió en el máximo anotador en fases de eliminación directa del certamen.

Kylian Mbappé llegó a 10 goles en rondas de nocaut de la Copa Mundial, rompiendo el empate que tenía con los brasileños Leônidas da Silva y Ronaldo, quienes se quedan en el segundo lugar de este listado, con ocho anotacione.

Kiki llegó a seis dianas en Norteamérica, empatando al capitán argentino Lionel Messi en la tabla de cañoneros del torneo. Además, el crack del Real Madrid alcanzó los 18 goles totales en Mundiales, poniéndose uno por debajo del récord global que pertenece a Messi. El astro del Inter Miami disputa su duelo de dieciseisavos de final el viernes, ante la debutante Selección de Cabo Verde.

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El capitán galo comandó a una Francia que abrumó a Suecia en Nueva York., en donde Bradley Barcola marcó el último tanto para un triunfo contundente.

Los subcampeones del orbe en 2022 se medirán a Paraguay en la ronda de los 16 mejores equipos del torneo.

“Soy consciente de la situación, de dónde estoy y de lo que debo hacer”, expresó Kylian Mbappé tras el cotejo. “El equipo sabe lo que hay que hacer aquí”.

Les Bleus llegaron a los 13 goles en la Copa el Mundo 2026 y seis son de la autoría de Mbappé, quien abrió el marcador en el cierre del primer tiempo; tejió con una exquisita maniobra dentro del área que dejó sin chance al portero rival.

El técnico Didier Deschamps hizo una reverencia hacia el astro de 27 años cuando le sustituyó a los 85 minutos. “Tenemos una misión, y yo formo parte de ella, codo a codo con ellos”, indicó el timonel campeón en 2018. “Antes de nuestro partido, se produjeron partidos complicados en dieciseisavos. Hay que valorar el momento”, añadió.

La definición de Mbappé a los 45 minutos fue la clase de genialidad necesaria para poner fin a lo que había sido un suplicio por plasmar en el marcador la amplia superioridad en el cotejo.

De un tiro de esquina jugado en corto por la izquierda, Mbappé controló el balón que le cedió su compañero Ousmane Dembélé. El atacante del Real Madrid recortó a Viktor Gyökeres dentro del área y sacó un derechazo para fusilar al arquero sueco Jacob Widell Zetterström.

“Hemos jugado bien hoy, a pesar de haber tenido un inicio complicado”, manifestó Mbappé. “Nos asentamos en el partido. Tuvimos muchas ocasiones que podríamos haber aprovechado antes”.

Para celebrar su primer gol de la tarde, Mbappé corrió directo hacia Deschamps, quien vivió su primer partido en el banquillo de Les Bleus tras perderse el cierre de la fase de grupos por tener que viajar a Europa para el funeral de su madre.

Deschamps, campeón del mundo como jugador y entrenador, se enteró del deceso al día siguiente de la victoria de Francia sobre Irak el 22 de junio, que aseguró el pase a la ronda de eliminación directa. Se perdió el triunfo ante Noruega y los integrantes del plantel le hicieron sentir su amor con un abrazo grupal.